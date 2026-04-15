Учительница изнасиловала двух подростков и избежала тюрьмы
В США учительница из Техаса, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух подростков, избежала тюрьмы. Об этом информирует WMC-TV.
В городе Вэлли-Миллс началось расследование против Шелби Доун Лашомб после того, как её заметили целующейся с 16-летним юношей. Позднее стало известно, что между ними были интимные отношения. Подросток подтвердил факт полового контакта и добавил, что это происходило неоднократно. Он также сообщил, что женщина знала о его несовершеннолетии.
На допросе Лашомб признала, что в течение полугода состояла в сексуальной связи со школьником. Она была знакома с ним много лет и дружила с его родителями. Позднее выяснилось, что преподавательница также вступала в интимные отношения с другим подростком, которому на момент их связи было 17 лет. Важно отметить, что оба пострадавших не были учениками Лашомб.
Первоначально ей грозило до 20 лет лишения свободы, но она пошла на сотрудничество со следствием, чтобы избежать сурового наказания. Прокуратура предложила назначить ей условный срок и штраф. Кроме того, Лашомб уволилась из школы по собственному желанию и отказалась от лицензии на преподавание. Окончательное решение по её делу будет вынесено 26 июня.
Читайте также: