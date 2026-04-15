Из-под завалов на пороховом заводе в Казани достали тело погибшего мужчины
Из-под завалов на казанском пороховом заводе вытащили тело погибшего мужчины – он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.
Представители ведомства проинформировали о состоянии пострадавших в результате пожара. Женщина, госпитализированная в РКБ с серьёзными травмами, находится в стабильном состоянии. Второй пострадавший, мужчина, проходит лечение в ГКБ №7. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Согласно последним данным, на казанском пороховом заводе случилось возгорание. Пресс-служба Раиса РТ сообщила, что причиной инцидента стали технические неполадки. Громкий звук, который услышали очевидцы, был результатом срабатывания системы сброса давления.
Читайте также: