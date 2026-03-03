03 марта 2026, 03:23

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

В весенний день 2025 года 43-летняя женщина из Новосибирска решила сделать подтяжку нижних век. Она мечтала избавиться от мешков под глазами и вернуться к прежнему внешнему виду. После консультации с пластическим хирургом россиянка согласилась на круговую блефаропластику, которая стоила 249 тысяч рублей. Однако результат оказался далеко не тем, на что она надеялась. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Операция обернулась болью и осложнениями Воспаление и повторные операции Последствия неудачного вмешательства Надежда на справедливость

Операция обернулась болью и осложнениями

Воспаление и повторные операции

Последствия неудачного вмешательства

Надежда на справедливость