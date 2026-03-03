«Я кричала, но врач продолжила»: Жительница Новосибирска чуть не лишилась зрения после неудачной операции на глазах
В весенний день 2025 года 43-летняя женщина из Новосибирска решила сделать подтяжку нижних век. Она мечтала избавиться от мешков под глазами и вернуться к прежнему внешнему виду. После консультации с пластическим хирургом россиянка согласилась на круговую блефаропластику, которая стоила 249 тысяч рублей. Однако результат оказался далеко не тем, на что она надеялась. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
Операция обернулась болью и осложнениями25 апреля пациентка легла под нож хирурга. Операция проходила под местной анестезией, но во время разрезов женщина «испытала сильную боль и начала кричать». Врач не отреагировал должным образом, и процедура затянулась более чем на два часа. После завершения операции россиянку выписали с бинтами на лице и общими рекомендациями по уходу, но без назначения антибиотиков.
Воспаление и повторные операцииУже на второй день после операции пациентка заметила воспаление левого глаза и обратилась к врачу. Несмотря на регулярные осмотры, её состояние ухудшалось. Через неделю после операции ей сняли швы, но боль усиливалась, особенно в левом глазу. Вскоре врач обнаружил фрагмент хирургической нити в тканях, что привело к повторной операции 7 мая. Эта процедура оказалась столь же болезненной, как и первая.
Последствия неудачного вмешательстваВ течение следующих двух недель женщина продолжала посещать перевязки и процедуры, но уплотнение на месте абсцесса не исчезало. Веко деформировалось, и глаз оставался постоянно открытым. К сентябрю зрение на левом глазу ухудшилось, а левая половина лица потеряла чувствительность. Обследование в федеральном медицинском центре выявило несколько диагнозов, включая блефарит и нейропатию лицевого нерва.
Надежда на справедливость23 октября хирурги провели сложную операцию по пересадке кожи и реконструкции века. Реабилитация заняла два месяца, и врачи смогли частично восстановить внешний вид женщины. Однако клиника отказалась признавать свою вину и выплачивать компенсацию.
Россиянка обратилась к медицинскому юристу, который направил досудебную претензию и жалобу в «Росздравнадзор». Она подала иск в суд, надеясь на справедливое решение. Полгода борьбы с последствиями врачебной ошибки оставили след на её жизни. Женщина вынуждена работать удаленно и избегать общественных мест. Теперь ей трудно встречаться с друзьями, а расходы на обследования и косметику стали частью её повседневной жизни.