В российском аквапарке четверо детей отравились парами хлора
В Челябинске несколько детей попали в больницу после посещения аквапарка. Как сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», четверо несовершеннолетних отравились парами хлора.
Инцидент произошёл в водно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев. Четыре семьи с детьми отдыхали в этом аквапарке. По дороге домой дети девяти, десяти и 13 лет почувствовали недомогание и резь в глазах.
Родители вызвали медиков. Врачи диагностировали у всех четверых отравление хлором. Трое детей проходят лечение на дому, одного госпитализировали. Родные потерпевших уже связались с администрацией бассейна. Сотрудники комплекса предложили им оформить письменную претензию. Полицейские опросили одну из семей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
