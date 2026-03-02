В российском аквапарке четверо детей отравились парами хлора

Достижения.рф

В Челябинске четверо детей отравились парами хлора после купания в аквапарке
Фото: Istock/M-Production

В Челябинске несколько детей попали в больницу после посещения аквапарка. Как сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», четверо несовершеннолетних отравились парами хлора.



Инцидент произошёл в водно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев. Четыре семьи с детьми отдыхали в этом аквапарке. По дороге домой дети девяти, десяти и 13 лет почувствовали недомогание и резь в глазах.

Родители вызвали медиков. Врачи диагностировали у всех четверых отравление хлором. Трое детей проходят лечение на дому, одного госпитализировали. Родные потерпевших уже связались с администрацией бассейна. Сотрудники комплекса предложили им оформить письменную претензию. Полицейские опросили одну из семей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ольга Щелокова

