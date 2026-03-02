В российском аквапарке четверо детей отравились парами хлора

02 марта 2026, 13:54

В Челябинске четверо детей отравились парами хлора после купания в аквапарке

Фото: Istock/M-Production

В Челябинске несколько детей попали в больницу после посещения аквапарка. Как сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», четверо несовершеннолетних отравились парами хлора.