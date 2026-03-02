«Посылает лесом»: Россиянка жестоко избила сына-аутиста во дворе элитного ЖК
В Башкирии мать избила своего сына с аутизмом на улице. Об этом сообщает UFA1.RU.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент во дворе жилого комплекса «Французский двор» в селе Михайловка Уфимского района.
На кадрах видно, как женщина с мальчиком подошли к подъезду. Внезапно мать начала избивать ребёнка, затем силой стащила его по лестнице и повалила в снег. После этого они вместе вернулись к двери дома.
Как рассказали соседи, женщина избивает сына регулярно, и это происходит не в первый раз. Местные жители неоднократно делали ей замечания, однако гражданка не реагирует на них и отправляет недовольных «лесом». Ребёнок имеет особенности развития — у мальчика диагностировали аутизм. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция.
