У берегов Омана после атаки беспилотника произошёл взрыв на нефтяном танкере

02 марта 2026, 15:06

Фото: Istock/funfunphoto

У берегов Омана произошёл пожар на нефтяном танкере MKD VYOM. Как сообщает Центр морской безопасности страны, судно под флагом Маршалловых островов следовало у берегов государства, когда по нему нанёс удар безэкипажный катер.