У берегов Омана после атаки беспилотника произошёл взрыв на нефтяном танкере
У берегов Омана произошёл пожар на нефтяном танкере MKD VYOM. Как сообщает Центр морской безопасности страны, судно под флагом Маршалловых островов следовало у берегов государства, когда по нему нанёс удар безэкипажный катер.
Атака произошла в 25 морских милях от побережья провинции Маскат. На борту танкера находилось 59 тысяч тонн груза. В результате удара на судне прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар.
Один член экипажа, гражданин Индии, погиб. Остальным 21 морякам удалось покинуть судно — их эвакуировали. Днём ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о поражении трёх танкеров, которые принадлежат США и Великобритании, в акватории Персидского залива и Ормузского пролива.
Накануне стало известно, что КСИР ударил по авианосцу США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами.
Читайте также: