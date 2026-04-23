«Я не виноват, она сама пришла»: россиянка чуть не убила мужа, который смеялся над тем, что она простила ему измену
Она всадила нож ему в грудь, а потом в спину. Он выжил, но в больницу ехать отказался, потому что хотел спасти свою обидчицу от полиции. Чем закончилась кровавая ночь в Кисловодске — в материале «Радио 1».
Тяжелая судьба и долгожданная встреча возлюбленного
В основе этой истории лежит непростая судьба фигурантки. Еще в юности Наталья (имена всех героев изменены) потеряла родителей. Сиротство и несколько лет, проведенных в детском доме, по словам ее знакомых, наложили отпечаток на ее характер, сделав женщину ранимой и одновременно импульсивной.
Когда государство отпустило девушку во взрослую жизнь, у нее сформировалась четкая картина идеального будущего. Она не хотела многого, ей достаточно было простого человеческого счастья: теплого дома, детей и любящего мужа. Однако реализовать этот нехитрый план оказалось задачей не из легких.
Так Наталье стукнуло тридцать, а у нее ни детей, ни мужа, ни карьеры. Появление Евгения в ее жизни должно было стать поворотным моментом. Мужчина ответил на ее чувства, и пара быстро приняла решение жить вместе. Совместная жизнь поначалу складывалась удачно. В их квартире было уютно, часто собирались гости. Все пошло прахом после одного случая, который разрушил доверие в паре летом 2021 года.
Измена и объявленный бойкот
Все изменилось за одну ночь. В гости к паре пришла приятельница Натальи. Застолье, долгие разговоры, счет времени потерялся, а на часах уже была ночь. Тогда гостеприимная хозяйка предложила подруге остаться с ночевкой. Девушки легли вместе, а Евгений на соседний диван. Но сон Натальи обернулся кошмаром наяву. Разбудили ее громкие звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Включив свет, она чуть не упала там же. Как позднее рассказала Наталья следователям, ночью она проснулась от громких стонов, включила свет и увидела своего молодого человека с подругой на диване. Эмоции захлестнули женщину, и реакция была бурной. Подруга была немедленно выставлена за дверь, а сам Евгений получил заслуженную взбучку.
«Видеть тебя больше не могу, кобель», — в слезах кричала Евгению женщина.
После этого она объявила изменщику бойкот — тогда ей казалось, что простить такое предательство невозможно.
«Не виноватый я, она сама пришла»: прощение и очередное застолье
Однако долго обижаться Наталья не смогла. Несмотря на глубину предательства, которое произошло буквально на ее глазах, тотальный игнор продлился всего несколько дней. Пара помирилась. Евгений пустил в ход стандартный для таких ситуаций арсенал уговоров. Он клялся в верности и раскаянии, обещал, что такого больше повторится и заявлял, что вообще «я не виноват, она сама пришла».
Щенячий взгляд и заверения подействовали на Наталью, и ее сердце смягчилось. Девушка сдалась под натиском уговоров. Но помириться просто так было недостаточно. Случившееся требовалось отметить. Пара организовала новое застолье: оно открылось тостом о вечной любви, однако закончилось поножовщиной.
Провокация, закончившаяся поножовщиной
Трагедия развернулась буквально в течение нескольких часов. В процессе распития крепкого алкоголя настроение у Евгения, по всей видимости, сменилось с покаянного на игриво-наглое. Вместо того чтобы радоваться примирению, он начал подшучивать над гражданской женой
«В процессе распития водки мужчина начал напоминать Наталье о прошлой измене, в шутку говорил, что он может уйти к другой. Евгений вовремя не остановился и довел свою спутницу до ручки ножа», – делится деталями собеседник «КП»-Ставрополь.
Наталья такой юмор не оценила и схватила нож. Первый удар пришелся в грудь мужчины. Второй – в спину. И все могло кончиться убийством, но Наталья вовремя пришла в себя и принялась оказывать помощь сожителю, которому в тот момент было уже не до смеха.
Когда медики прибыли на вызов, они настояли на немедленной госпитализации. Однако Евгений, получивший два ножевых ранения, прекрасно понимал, что в больнице врачи обязаны сообщить о характере травм в полицию. Желание прикрыть свою девушку оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Он категорически отказался ехать в больницу. Медики уехали ни с чем, оставив пару разбираться с последствиями самостоятельно. Но через несколько часов состояние Евгения резко ухудшилось. Стало понятно, что без медпомощи долго Евгению не прожить. На сей раз прибывшие медики забрали мужчину в больницу. А там факт нападения скрыть не удалось. В отношении Натальи было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Потрепевший осознал ошибку и настаивал на гуманном наказании
Дело слушалось в суде в мае 2022 года. Во-первых, суд учел искреннее раскаяние Натальи. Во-вторых, она активно содействовала следствию, не путалась в показаниях и описала все детали той роковой ночи:
«Жительнице Кисловодска назначили 2,5 года условного срока. Приговор смягчили из-за раскаяния и содействия следствию», – пояснил источник.
Однако самым неожиданным фактором, повлиявшим на решение судьи, стала позиция самого Евгения. Мужчина, который чудом выжил после двух ударов ножом, признал, что если бы не его поведение, то ничего бы не случилось.
Таким образом, Наталья избежала реального лишения свободы. Евгений остался жив, а пара, по некоторым данным, даже попыталась возобновить отношения после выхода женщины из зала суда. Теперь остается надеяться, что Евгений сможет контролировать свою «любвеобильность» и следить за словами, а Наталья – научится держать в руках не только нож, но и свои эмоции, не поддаваясь на провокации.