Петербурженку с тройным гражданством обвинили в легализации нянь-мигранток

22 апреля 2026, 12:39

МВД: В Петербурге осудят организатора подпольного агентства азиатских нянь

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 46-летняя женщина с тройным гражданством, которую обвиняют в организации нелегального кадрового агентства.





По данным следствия, она наладила схему поставки нянь и сиделок из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.



Обвиняемая руководила двумя фирмами, которые помогали иностранкам легализоваться в РФ. Женщины получали приглашения на въезд на основе фиктивных трудовых договоров о преподавательской деятельности, хотя реально работали нянями и сиделками в семьях Москвы и Санкт-Петербурга. Всего таким способом фигурантка легализовала 434 иностранки, а ее незаконный доход превысил 112 млн рублей.



Нелегальный бизнес пресекли в феврале прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД по городу и Ленобласти. Обвиняемой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы дела передали в миграционную службу, вопрос о выдворении гражданок азиатских государств за нарушение миграционного законодательства уже решили. Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Северной столицы.



