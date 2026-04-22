22 апреля 2026, 14:57

РЕН ТВ: Вблизи Москвы-реки обнаружили труп мужчины на юге столицы

На юге Москвы вблизи Москвы-реки обнаружили тело мужчины. Как стало известно РЕН ТВ, погибшего нашли в 15 метрах от воды на проспекте Лихачева. Подробности происшествия уточняются.





Ранее в Санкт-Петербурге из реки Фонтанки извлекли тело подростка. По информации телеканала 78.ru, трагедия произошла у Галерного моста в центре города.



Погибший выглядит на 17-18 лет. Он был одетым в черную куртку, брюки и белые кроссовки, при нем находилась сумка.



Предварительно установили, что последний раз юношу видели на переправе. Личность молодого человека, точные причины и обстоятельства его смерти пока не выяснили. На месте происшествия работают следователи.



