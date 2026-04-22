Запершая самоеда на балконе хозяйка пропала с маленьким ребенком
В Санкт-Петербурге разворачивается драматичная история. Хозяйка самоеда по кличке Умка, которого нашли запертым на балконе, исчезла вместе с малолетним ребенком.
Соседи, освободившие пса из трехдневного заточения, обратились в полицию после того, как не смогли найти 30-летнюю Евгению. Об этом пишет Mash.
Выяснилось, что женщина не выходит на связь, ее телефон отключен, а последний раз она появлялась в соцсетях 19 апреля. У девушки есть молодой человек — он отсутствовал дома трое суток, а вернувшись, обнаружил, что возлюбленная и их маленький ребенок пропали. О ситуации мужчина рассказал новым временным хозяевам самоеда.
Неравнодушные граждане также связались с владелицей квартиры, где жила Евгения. Собственница сообщила, что женщина съехала без предупреждения. Про запертую собаку и исчезновение арендаторши она узнала из новостей и от соседей. Правоохранительные органы проводят проверку.
