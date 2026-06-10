10 июня 2026, 03:14

Фото: iStock/SPmemory

В одном из городов Липецкой области вспыхнула квартира. На вызов прибыли два расчета пожарных и спасатели. Огонь охватил 18 квадратных метров и уничтожил отделку. После тушения в комнате нашли мертвую маленькую девочку. Следователи установили: ребенок погиб от ножевых ранений, а не из-за пожара. В ванной без сознания лежала 27-летняя мать. Ее срочно увезли в больницу. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Неадекватная мать Происшествие потрясло всех Начали собирать подписи Признание матери

Неадекватная мать

Происшествие потрясло всех

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Начали собирать подписи

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Признание матери