«Я помню, что убила, но не помню почему»: мать зарезала маленькую дочку, сожгла квартиру, но осталась безнаказанной. Ужасные подробности
В одном из городов Липецкой области вспыхнула квартира. На вызов прибыли два расчета пожарных и спасатели. Огонь охватил 18 квадратных метров и уничтожил отделку. После тушения в комнате нашли мертвую маленькую девочку. Следователи установили: ребенок погиб от ножевых ранений, а не из-за пожара. В ванной без сознания лежала 27-летняя мать. Ее срочно увезли в больницу. Подробности — в материале «Радио 1».
Неадекватная матьВ больнице 27-летняя женщина пришла в себя, но вела себя неадекватно и ничего не смогла объяснить. Именно ее следствие считает главной подозреваемой. Отца девочки тоже проверили, однако в день трагедии он находился на работе, и его алиби подтвердили. Правоохранители выяснили, что дверь была заперта изнутри, а все ключи лежали в квартире. Следов взлома специалисты не нашли. Это исключило версию о постороннем. На месте также обнаружили нож. Следствие считает, что мать могла убить дочь, после чего попыталась покончить с собой и устроила пожар.
Происшествие потрясло всехСоседи и коллеги не допускали мысли, что женщина могла причинить вред своей дочери. За четыре дня до трагедии семья отмечала день рождения девочки. Ребенок ходил в детский сад. Отец работал товароведом в одном из магазинов. Мать раньше была продавцом в торговом центре рядом с домом. За месяц до случившегося она уволилась. Причины ее ухода так и остались неизвестны. Коллеги вспоминали женщину как доброжелательного и открытого человека. По их словам, она очень любила ребенка. Тепло отзывались и об отце девочки. Жильцы дома тоже говорили о нем только хорошее.
Происшествие потрясло всех, кто знал эту семью. Знакомые не слышали ни о конфликтах, ни об угрозах в адрес супругов. Версию о причастности родителей к гибели ребенка местные жители считали невероятной. На странице женщины в соцсети сохранилось много снимков дочери. На фотографиях были праздники, прогулки и семейные моменты. При этом мужа на этих кадрах не было.
Начали собирать подписиЖители настолько сомневались в виновности мамы, что начали собирать подписи в ее поддержку. Родные и друзья семьи просили московскую прокуратуру вмешаться в дело. Они подготовили петицию, в которой выступили в защиту женщины и указали на странности в поведении отца погибшей. Авторы обращения писали, что знакомые знали россиянку как доброго и спокойного человека. По их словам, девочка росла активным и жизнерадостным ребенком. Семья, как считали близкие, выглядела благополучной. При этом внимание людей привлекло поведение отца в день похорон. Они просили провести тщательную проверку обстоятельств преступления.
Документ авторы назвали «Мать не могла убить свою дочь». Его направили прокурору Москвы и генеральному прокурору России Юрию Чайке. За два дня обращение поддержали более 300 человек. Участники сбора открыто заявляли, что не верят в причастность матери к гибели ребенка. Горожане требовали независимого расследования и участия федеральных структур. Местному следствию они не доверяли. Люди опасались, что дело попытаются закрыть самым простым способом, возложив вину на женщину, которая сама чудом осталась жива.
Признание материПозднее Ольга пришла в себя после тяжелых травм и призналась в убийстве дочери. Из-за повреждений она не могла говорить, поэтому общалась со следователями письменно. При этом женщина не сумела объяснить, что подтолкнуло ее к этому поступку. В своих показаниях Ольга утверждала, что помнит сам момент убийства, но не может восстановить его причину. Эти слова стали единственным признанием по делу.
Через некоторое время пациентку перевели из реанимации в отдельную палату. Там за ней круглосуточно следил конвой, поскольку она оставалась главной подозреваемой по тяжкой статье. Врачи сообщали, что ее состояние постепенно улучшалось. Однако через несколько дней россиянку нашли мертвой. Медики установили, что она умерла из-за осложнений после травм. Причиной смерти стал отек горла.