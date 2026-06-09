Больше 300 человек спали на полу аэропорта из-за сорвавшего рейс дебошира

09 июня 2026, 14:50

MEN: 360 пассажиров задержались в аэропорту Канады на 14 часов

Фото: istockphoto/Chalabala

5 июня рейс авиакомпании TUI, следовавший из Канкуна (Мексика) в Манчестер (Великобритания), был вынужден изменить маршрут из-за неадекватного поведения пассажира. На борту Boeing 787 находились 360 человек.