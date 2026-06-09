Больше 300 человек спали на полу аэропорта из-за сорвавшего рейс дебошира
5 июня рейс авиакомпании TUI, следовавший из Канкуна (Мексика) в Манчестер (Великобритания), был вынужден изменить маршрут из-за неадекватного поведения пассажира. На борту Boeing 787 находились 360 человек.
По данным Manchester Evening News, мужчина пытался открыть дверь самолёта над океаном, заявлял, что у соседнего пассажира есть нож, и сеял панику среди путешественников. Экипажу удалось его усмирить, однако командир принял решение об экстренной посадке.
Лайнер приземлился в канадском Гандере. Свободных номеров в отелях не оказалось, поэтому люди провели 14 часов в аэропорту, вынужденные спать на холодном полу. На следующий день полёт продолжился.
Жена дебошира пояснила его состояние приёмом лекарства. Его купили у мексиканского таксиста перед вылетом.
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