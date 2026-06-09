Воронежец почти 20 раз перевел деньги террористам, его задержала ФСБ
В Воронеже сотрудники регионального управления ФСБ задержали 62-летнего местного жителя, подозреваемого в переводах денег террористической организации, запрещенной на территории России. Об этом пишет «TV Губерния».
Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина совершил 17 финансовых операций в поддержку запрещенной структуры. Сумма переводов и конкретное название организации не разглашаются.
Возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. В настоящее время фигурант содержится под стражей.
Ранее жительницу Подмосковья приговорили к 15 годам колонии за госизмену и терроризм. Дело рассматривал Второй Западный окружной военный суд.
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