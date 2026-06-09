В Италии идет расследование против министра Израиля Бен-Гвира

09 июня 2026, 15:06

В Италии проверяют министра Бен-Гвира на причастность к похищениям людей

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

Прокуратура Италии начала проверку в отношении министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает Clash Report.