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В Италии идет расследование против министра Израиля Бен-Гвира

В Италии проверяют министра Бен-Гвира на причастность к похищениям людей
Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

Прокуратура Италии начала проверку в отношении министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает Clash Report.



Основанием послужил перехват израильскими военными флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа, произошедший в прошлом месяце. Бен-Гвир подозревается в применении пыток и похищениях людей. Среди задержанных активистов были граждане Италии.

Официальные обвинения на текущий момент не предъявили. Прокуроры продолжают сбор доказательств. При наличии достаточных оснований они обратятся в суд для дальнейшего разбирательства.

20 мая Бен-Гвир опубликовал видео с задержанными участниками флотилии «Сумуд». На кадрах видно, что израильские военные применяли насилие в отношении активистов.

Никита Кротов

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