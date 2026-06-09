В Италии идет расследование против министра Израиля Бен-Гвира
Прокуратура Италии начала проверку в отношении министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает Clash Report.
Основанием послужил перехват израильскими военными флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа, произошедший в прошлом месяце. Бен-Гвир подозревается в применении пыток и похищениях людей. Среди задержанных активистов были граждане Италии.
Официальные обвинения на текущий момент не предъявили. Прокуроры продолжают сбор доказательств. При наличии достаточных оснований они обратятся в суд для дальнейшего разбирательства.
20 мая Бен-Гвир опубликовал видео с задержанными участниками флотилии «Сумуд». На кадрах видно, что израильские военные применяли насилие в отношении активистов.
Читайте также: