«Я просто поняла, что меня изнасиловали»: мужчина воспользовался подругой дочери, как вечеринка на даче закончилась трагедией
Российская блогерша и автор YouTube-канала Юлия Макарихина поделилась личной историей, которая долгие годы оставалась для неё табуированной темой. В ранней молодости девушка пережила сексуальное насилие со стороны отца своей подруги. Подробнее об этой ситуации расскажет «Радио 1».
Как поездка на дачу обернулась трагедией
Юлия призналась, что последние семь лет её личная жизнь не приносит удовлетворения. Все романы оставались поверхностными и не переходили в серьёзные отношения. Чтобы разобраться в причинах, она обратилась к подруге-тарологу. Именно в тот момент у неё всплыло воспоминание, которое она много лет старалась вытеснить из памяти. По словам девушки, события произошли более десяти лет назад в её родном городе. Она вместе с подругами отправилась на дачу, где собралась компания.
«Это было больше 10 лет назад. Я была со своими подружками еще в своем родном городе, мы поехали на дачу. Мне было 18-19 лет, где-то так. Мы очень сильно напились. Я просто уснула в этом доме», — рассказывает Юлия.
Она признаётся, что не опасалась за свою безопасность, так как среди гостей были родственники подруги.
«Проснулась от боли и поняла, что произошло»На следующее утро девушка почувствовала боль и осознала, что стала жертвой насилия.
«В итоге я уснула. И просыпаюсь я с тем, что у меня болит попа. Я сейчас рассказываю, у меня ноги трясутся. Я просто поняла, что меня изнасиловали», — вспоминает блогерша.
Позже она узнала, что преступником оказался отец её подруги.
«Я не понимала, кто это сделал. Потом мне рассказали, и мне стало дурно. Это сделал отец моей знакомой. Мы у него собирались на даче. Это его дача. И вот он увидел то, что я сплю, он зашел ко мне в комнату, и просто пока я сплю, он имел тело. Просто у меня был анальный секс без моего ведома, без моего участия. Я была не в сознании, я спала», — говорит Юлия.
Жертвой стала не только онаПозже выяснилось, что в ту ночь пострадала ещё одна девушка. Мужчина надругался над её подругой, которая была в сознании и пыталась сопротивляться. Пострадавшая обратилась в полицию, и насильник получил реальный срок.
Юлия признаётся, что тот опыт стал переломным для её жизни. Он повлиял на доверие к людям и сделал невозможным построение глубоких отношений.
«После этой всей ситуации я заблокировала в себе очень многие чувства, очень многие эмоции. И главное, у меня образовался страх глубины», — отметила блогерша.