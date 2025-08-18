«Я просто поняла, что меня изнасиловали»: мужчина воспользовался подругой дочери, как вечеринка на даче закончилась трагедией

18 августа 2025, 17:19

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Российская блогерша и автор YouTube-канала Юлия Макарихина поделилась личной историей, которая долгие годы оставалась для неё табуированной темой. В ранней молодости девушка пережила сексуальное насилие со стороны отца своей подруги. Подробнее об этой ситуации расскажет «Радио 1».





Как поездка на дачу обернулась трагедией



«Это было больше 10 лет назад. Я была со своими подружками еще в своем родном городе, мы поехали на дачу. Мне было 18-19 лет, где-то так. Мы очень сильно напились. Я просто уснула в этом доме», — рассказывает Юлия.

«Проснулась от боли и поняла, что произошло»

«В итоге я уснула. И просыпаюсь я с тем, что у меня болит попа. Я сейчас рассказываю, у меня ноги трясутся. Я просто поняла, что меня изнасиловали», — вспоминает блогерша.

«Я не понимала, кто это сделал. Потом мне рассказали, и мне стало дурно. Это сделал отец моей знакомой. Мы у него собирались на даче. Это его дача. И вот он увидел то, что я сплю, он зашел ко мне в комнату, и просто пока я сплю, он имел тело. Просто у меня был анальный секс без моего ведома, без моего участия. Я была не в сознании, я спала», — говорит Юлия.

Жертвой стала не только она

«После этой всей ситуации я заблокировала в себе очень многие чувства, очень многие эмоции. И главное, у меня образовался страх глубины», — отметила блогерша.