«Задавил насмерть на работе»: На орловском зерноскладе произошла жуткая трагедия
61-летний житель Кромского района совершил наезд на работницу склада во время погрузочных работ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Орловской области.
По предварительным данным, мужчина, управляя грузовым автомобилем, не заметил женщину, находившуюся позади транспортного средства. В результате происшествия сотрудница предприятия получила смертельные травмы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Рассматривается вопрос о соблюдении техники безопасности на производстве.
