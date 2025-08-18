Одного из создателей израильского «Киберкупола» задержали в США за педофилию, но затем отпустили под залог

18 августа 2025, 16:11

Сооснователя «Киберкупола» арестовали за педофилию — Израиль скрыл инцидент

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Одного из создателей израильского «Киберкупола» задержали в США за педофилию, но потом отпустили под залог и позволили уехать в Тель-Авив. Об этом сообщает The Guardian.