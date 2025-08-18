Одного из создателей израильского «Киберкупола» задержали в США за педофилию, но затем отпустили под залог
Одного из создателей израильского «Киберкупола» задержали в США за педофилию, но потом отпустили под залог и позволили уехать в Тель-Авив. Об этом сообщает The Guardian.
Том Александрович, 38-летний руководитель отдела кибербезопасности Национального управления Израиля, находился в США по работе. По данным издания, он был задержан в Неваде вместе с группой лиц, которые занимались совращением детей через интернет.
Согласно версии полиции, Александрович общался с детьми в интернете и пытался убедить их встретиться. Во время встречи с одним из детей, вместо которого пришли полицейские, мужчину задержали. Его допросили и отпустили под залог в размере 10 тыс. долларов. В соответствии с законодательством штата Невада, за «привлечение ребёнка с помощью компьютера для совершения сексуального акта» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
После освобождения Александрович вернулся в Тель-Авив. Запрета на выезд у него не было. В Израиле попытались скрыть инцидент с Александровичем, однако журналисты издания Ynet сообщили о его задержании, отметив, что власти попытались скрыть вину своего сотрудника.
В канцелярии Нетаньяху заявили, что Александрович не был арестован властями США.
После того как информация стала известна общественности, мужчина был уволен с государственной службы по решению сторон. Александрович специализировался на киберзащите национальной безопасности и был одним из разработчиков израильской программы «Киберкупол», направленной на защиту гражданского киберпространства.
