«Я руками ее лицо бил»: мигрант-нелегал напал на 55-летнюю пенсионерку и пытался ее изнасиловать. Как ей удалось спастись?
В дачном посёлке «Северный Кировец» под Санкт-Петербургом 55-летняя женщина стала жертвой нападения со стороны приезжего нелегала. Попытка принуждения обернулась провалом: пенсионерка оказала ожесточённое сопротивление, а жители поселка сплотились и помогли в поиске нападавшего. «Радио 1» расскажет о происшествии подробнее.
Инцидент в дачном поселке «Северный Кировец»14 сентября 2025 года в дачном кооперативе «Северный Кировец», расположенном в Кировском районе Ленинградской области неподалеку от Санкт-Петербурга, произошёл инцидент, потрясший жителей. 55-летняя Ольга Петровна, известная среди соседей как стройная и элегантная женщина с прямой осанкой, возвращалась с прогулки по поселковой аллее. В руках она несла корзину с яблоками из собственного сада.
Однако у ворот её дома её поджидал 37-летний мужчина по имени Рустам. Он находился в России нелегально.
«Я один бухал, потом водка закончилась и я пошел в магазин. На дороге увидел, как женщина открывала калитку. Захотел познакомиться, а она отказала», — рассказывал он.Ранее Рустам работал на стройках и рынках Санкт-Петербурга, но последние месяцы скрывался и промышлял сомнительными делами. Несколько дней он наблюдал за женщиной и решил напасть, рассчитывая на её одиночество.
Попытка нападения и сопротивление жертвыСначала он подошёл к ней с предложением помочь донести вещи, однако внезапно схватил за руку и потащил в сторону кустов. Он пытался склонить её к близости, угрожая на смеси языков.
«Я ее один раз бил, она не соглашалась, я руками ее лицо бил. Женщину эту не знаю, но раньше видел», — признавался преступник.Однако события пошли не по его плану. Ольга Петровна оказала отчаянное сопротивление: ударила нападавшего коленом, оставила глубокие царапины на лице, а также сумела вырваться и ударить камнем по голове. В ответ Рустам нанёс женщине удар по лицу, но она продолжала защищаться и закричала, призывая на помощь.
Реакция соседей: поселок сплотилсяКрик Ольги услышали соседи. Первой выбежала 62-летняя Тамара Ивановна с садовым инструментом в руках. К ней присоединились другие жители — мужчины вышли с фонарями и подручными средствами, женщины помогли пострадавшей водой и одеждой.
Пенсионер Василий и молодой сосед Сергей начали прочесывать территорию, подключили даже собаку для поиска следов. Рустам, раненый и испуганный, скрылся, оставив на земле следы и обрывок одежды. Событие мгновенно сплотило жителей дачного массива, где насчитывается более 600 участков. Люди начали обсуждать меры дополнительной безопасности.
Действия полиции и задержание преступникаПолиция прибыла на место через час. Сотрудники опросили Ольгу Петровну, зафиксировали её показания, изъяли улики — следы обуви, фрагменты ткани и описание внешности нападавшего. По информации оперативников, Рустам после нападения попытался скрыться: сначала он отправился в Москву, затем в Самару. Однако благодаря системе видеонаблюдения и агентурным данным его местонахождение было установлено. 18 сентября 2025 года он был задержан в Самаре и этапирован в Санкт-Петербург. На допросе он признал вину, а на очной ставке пострадавшая подтвердила детали преступления.
Ольга Петровна вернулась к обычной жизни спустя неделю. Несмотря на синяки и полученные травмы, поддержка со стороны соседей помогла восстановиться. Посёлок «Северный Кировец» стал ещё более сплочённым: жители усилили меры безопасности и выразили готовность помогать друг другу в любых ситуациях.