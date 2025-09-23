Лжесвященник пытался прорваться к президенту Польши во время мессы

23 сентября 2025, 06:34

Polsat News: Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви в США

Фото: iStock/Photoboyko

Неизвестный мужчина переоделся в облачение священника в попытке прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его визита в Пенсильванию. Об этом сообщает телеканал Polsat News.





Инцидент произошел во время мессы в католическом храме Дойлстауна. Очевидцы с удивлением наблюдали, как мужчину в ризе вывели из алтаря. Позднее выяснилось, что нарушитель не был настоящим священником.



В материале Polsat News отмечается, что у задержанного не было видимых опасных предметов, и он не оказывал сопротивления сотрудникам службы безопасности.



