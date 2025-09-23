Лжесвященник пытался прорваться к президенту Польши во время мессы
Polsat News: Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви в США
Неизвестный мужчина переоделся в облачение священника в попытке прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его визита в Пенсильванию. Об этом сообщает телеканал Polsat News.
Инцидент произошел во время мессы в католическом храме Дойлстауна. Очевидцы с удивлением наблюдали, как мужчину в ризе вывели из алтаря. Позднее выяснилось, что нарушитель не был настоящим священником.
В материале Polsat News отмечается, что у задержанного не было видимых опасных предметов, и он не оказывал сопротивления сотрудникам службы безопасности.
На берегах Австралии нашли пустой корабль-призрак с загадочно исчезнувшим владельцем
Главный редактор газеты Fakt Михаил Водзиньский объяснил, что подозреваемый хорошо известен местной общине. Он не раз мешал проведению церковных служб, однако это первый случай, когда мужчина решился на подобную «маскировку».
Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска случилась драка. Трое студентов избили молодого человека, он попал в больницу с серьезными травмами. В соцсетях появились кадры драки, а также момент задержания студентов бойцами ОМОНа.