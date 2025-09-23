В Челябинске школьник пострадал от выстрела из ракетницы

23 сентября 2025, 11:23

Подросток из Челябинска выстрелил из ракетницы в лицо школьнику

Фото: Istock / Allexxandar

В Челябинске произошёл инцидент с участием подростков: группа из четырёх человек подошла к школьнику, который сидел на скамейке вместе с девушкой, якобы для «разговора». Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».