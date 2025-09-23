В Челябинске школьник пострадал от выстрела из ракетницы
Подросток из Челябинска выстрелил из ракетницы в лицо школьнику
В Челябинске произошёл инцидент с участием подростков: группа из четырёх человек подошла к школьнику, который сидел на скамейке вместе с девушкой, якобы для «разговора». Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».
Всё закончилось агрессией — один из молодых людей, 15-летний подросток, выстрелил в школьника из ракетницы прямо в лицо.
Пострадавший получил травмы, его семья уже обратилась в полицию с заявлением. Правоохранительные органы начали проверку.
Происшествие попало на видео. Кадры распространяются в соцсетях и пабликах.
Читайте также: