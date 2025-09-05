«Я шел убивать намеренно»: многодетный отец на глазах у сына застрелил жену. Почему родители жертвы простили убийцу?
Убийство в поселке Локомотивный шокировало Челябинскую область: местный врач и депутат застрелил жену на глазах у детей. Подробности громкого дела расскажет «Радио 1».
Семейная жизнь, оборвавшаяся выстреламиНебольшой поселок Локомотивный под Карталами в августе 2019 года потрясла жуткая трагедия. Главный врач местной больницы, кардиолог и депутат Азат убил свою супругу Елену. Поводом для преступления стала болезненная ревность к ее виртуальному знакомому из Новосибирска.
Супруги прожили вместе 12 лет, воспитывали троих детей и считались примерной семьей. Разница в возрасте — 18 лет — не мешала их отношениям. Вместе они построили дом, Елена работала бухгалтером и активно участвовала в общественной жизни. Для Азата это был третий брак. Свою вторую беременную жену он оставил ради Елены.
С 2018 года женщина начала отдаляться от мужа. Она поставила пароль на телефон, стала раздражительной и вскоре призналась: у нее завязался роман в соцсетях, и она собирается уйти к другому мужчине.
Ссора, закончившаяся убийствомВ день трагедии Елена заявила мужу, что намерена развестись. После этого мужчина отправился к своему другу. Уже будучи пьяным, Азат начал рассказывал, что собирается убить жену и ее возлюбленного. Один из знакомых даже позвонил Елене, чтобы предупредить об опасности, но женщина не успела спастись.
«Я переживаю, Ленусь. Малыш, у меня плохие мысли в голове», — писал Елене ее новый знакомый.Ночью супруг вернулся домой. В ходе ссоры Елена прямо сказала, что больше не любит его и не хочет с ним жить. Эти слова стали для Азата спусковым крючком. На глазах их сына он схватил охотничье ружье и дважды выстрелил: первый раз в ногу, второй — смертельно. Дочери, проснувшиеся от выстрелов, уже ничем не могли помочь.
После убийства мужчина позвонил теще, попросил вызвать скорую, а затем уехал в другой поселок, оставив детей одних с телом матери.
Судебный процесс и приговорАзата задержали вскоре после трагедии. Он полностью признал вину и понимал, что совершает убийство, но «не смог остановиться».
«Он ее ревновал даже к столбу, любил сильно и боялся, что раз она моложе, то изменяет. Думаю, они просто поссорились, и она в сердцах сказала о неверности, хотя на самом деле была ему верна. Лена очень порядочная женщина, детей любила», — рассказывала знакомая убитой.29 июля 2020 года Челябинский областной суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд учел смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие троих детей, явку с повинной и проблемы со здоровьем. Отягчающим фактором стало алкогольное опьянение. Дополнительно мужчину обязали пройти психиатрическое лечение.
Азат спокойно принял приговор и попросил прощения у своих детей и родителей Елены.
Родные и жители поселка — против сурового наказанияНа удивление, семья Елены и жители поселка не испытывали ненависти к убийце. Родители погибшей заявляли, что не хотят для зятя строгого наказания и объясняли его поступок воздействием алкоголя.
«12 лет условно было бы прекрасно. Бабушка с дедушкой для детей – одно, а отец – это другое», — говорили они в эфире программы «Прямой эфир».Соседи отзывались об Азате как о любящем отце и спокойном человеке, подчеркивая, что трагедия стала следствием ревности.
На похороны Елены приехал тот самый мужчина из Новосибирска, с которым она переписывалась. Он признался журналистам, что их отношения никогда не выходили за пределы виртуального общения: они ни разу не встречались вживую. По его словам, он впервые увидел возлюбленную только в день ее похорон.
Детей погибшей на воспитание взяли родители Елены.