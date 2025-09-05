Молодой россиянин едва не задушил возлюбленную за одну просьбу
20-летний житель Санкт-Петербурга едва не задушил экс-возлюбленную из-за одной просьбы. Об этом сообщает городская прокуратура.
Все произошло в ноябре прошлого года в доме по улице Карпинского. Той осенью пара рассталась, и девушка попросила парня съехать из ее квартиры. В пылу последней ссоры молодой человек, не поборов чувство обиды и ревности, поднял на бывшую сожительницу руку.
Петербуржец схватил жертву за шею и, пригрозив расправой, начал душить. К счастью, в происходящее вмешалась мать пострадавшей, после чего юноша покинул квартиру.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК: «Угроза убийством». Сейчас злоумышленника ждет суд.
