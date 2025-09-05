Молодой россиянин едва не задушил возлюбленную за одну просьбу

05 сентября 2025, 15:25

В Петербурге осудят парня, едва не задушившего девушку после расставания

Фото: iStock/Diy1

20-летний житель Санкт-Петербурга едва не задушил экс-возлюбленную из-за одной просьбы. Об этом сообщает городская прокуратура.