Двое иностранцев расправились с семьей из России и 10 лет оставались на свободе
В Новосибирск этапировали иностранца, подозреваемого в расправе над семьей из трех человек более десяти лет назад. Об этом сообщает областной следком.
По версии следствия, все произошло 9 марта 2014 года, когда двое мужчин пришли в квартиру к знакомому и расправились с ним ради имущества. Неожиданно для них домой вернулись 36-летняя жена жертвы и его восьмилетняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, подельники избавились и от свидетелей. После содеянного они покинули Россию.
Вскоре оперативники установили личности преступников и объявили их в международный розыск. Первого фигуранта задержали в январе, второго — в августе, когда он приехал в Москву. Им вменили статьи 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК.
