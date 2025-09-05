Двое иностранцев расправились с семьей из России и 10 лет оставались на свободе

05 сентября 2025, 15:47

В Москве задержали иностранца, 10 лет назад убившего семью в Новосибирске

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Новосибирск этапировали иностранца, подозреваемого в расправе над семьей из трех человек более десяти лет назад. Об этом сообщает областной следком.