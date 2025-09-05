Аглаю Тарасову привезли в суд по делу о контрабанде наркотиков — видео
Российскую актрису Аглаю Тарасову привезли в суд для разбирательств по делу о контрабанде наркотиков. Видео с арестованной артисткой опубликовал telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, что Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. С запрещенкой она прилетела из Израиля. В ее вейпе было гашиш-масло. По информации ряда СМИ, следователи будут просить суд отправить актрису под домашний арест. Аглае грозит срок в тюрьме от трех до семи лет и штраф в размере миллиона рублей.
Как сказал возлюбленный Тарасовой, актер Антон Филипенко, ему ничего не известно о возможном употреблении ей запрещенных веществ.
