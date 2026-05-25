«Я вырыла себе могилку»: спасатели нашли женищину под завалами снега спустя десять часов, но ее сердце уже не билось, подробности
Мария (все имена изменены) всегда особенно дорожила дачным домом, доставшимся ей после смерти отца. Когда женщина получила участок в наследство, строение находилось в тяжёлом состоянии и требовало серьёзного ремонта. На восстановление дома ушли годы: женщина вкладывала в него силы, время и деньги, постепенно превращая заброшенную дачу в уютное место для отдыха. Именно туда она отправилась 7 февраля 2021 года. Мария планировала ненадолго заехать на участок, расчистить снег и вечером вернуться домой. Однако обычная поездка едва не закончилась трагедией. О том, как она почти попрощалась с жизнью — в материале «Радио 1».
Последний звонок и тревога материВ тот вечер Маша приехала на дачу одна. Около 19:00 её мать Татьяна решила позвонить дочери и узнать, как проходят дела на участке. Обычно дочь отвечала практически сразу, поэтому молчание телефона насторожило женщину с первых минут.
Татьяна продолжала звонить дочери каждые полчаса, но ситуация не менялась. Не выходила на связь и соседка по даче. Тревога постепенно перерастала в панику. Женщина признавалась, что внутренний голос буквально заставлял её обратиться за помощью в экстренные службы, однако сначала она решила самостоятельно проверить, что произошло.
В 22:20 она добралась до дачного участка. Машина Маши стояла возле дома. В окнах горел свет, но самой хозяйки нигде не оказалось. Тогда женщина окончательно поняла, что случилось что-то серьёзное, и сразу позвонила по номеру 112.
Поиски Марии и первые версии исчезновенияНа место быстро прибыли сотрудники полиции и спасатели. Сначала специалисты предположили, что Маша могла находиться у соседей. Сотрудники экстренных служб начали обход ближайших домов, однако местные жители сообщили, что видели женщину только утром.
В 22:50 к поискам подключилась поисково-спасательная группа МЧС. Спасатели тщательно обследовали дом, двор и прилегающую территорию. Одним из первых внимание сотрудников привлёк колодец. Спасатели предположили, что пропавшая женщина могла случайно туда упасть. Колодец очистили от снега, после чего двое сотрудников спустились вниз. Однако внутри ничего подозрительного не обнаружили.
После этого появилась другая версия: специалисты допустили, что она могла отправиться к реке и провалиться под лёд. Сотрудники МЧС разделились на две группы и начали проверять ближайшие водоёмы. Но уже через пятнадцать минут поиски получили новое направление.
Найденная шапка изменила ход спасательной операцииНедалеко от крыльца дачи спасатели обнаружили шапку Маши — именно в ней она уезжала на участок. После находки специалисты начали рассматривать уже не только версию несчастного случая, но и возможное похищение. Трвожная мать в это время находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии. Женщина вспоминала, что непрерывно молилась и надеялась, что дочь удастся найти живой.
Вскоре спасатели заметили ещё одну важную деталь. Крыша дачного дома Марии резко отличалась от соседних построек: снега на ней почти не было. Именно это наблюдение навело сотрудников МЧС на новую версию. Они предположили, что с крыши могла сойти снежная масса и накрыть женщину.
Около часа ночи рядом с найденной шапкой обнаружили ещё и лопату. После этого версия спасателей стала основной. Поисковую зону удалось существенно сократить.
«Уже не на всю крышу расширились, а именно на одно определённое место. Начали постепенно откапывать и прощупывать снег», — рассказал начальник поисково-спасательной группы МБУ «Управление по защите населения и территории» Новокузнецка рассказывал в программе «Вернувшиеся».
Спасатели начали раскопки снежного завалаВысота снежного слоя в месте поисков превышала два метра. Спасатели понимали: если Маша действительно находилась под снегом несколько часов, времени почти не оставалось. Чтобы ускорить поиски, сотрудники МЧС через каждые 15–20 сантиметров опускали лавинный щуп и проверяли толщу снега.
«Кто-то из мужиков сказал: "А чего вы торопитесь-то? Если она под снегом, она точно уже не жива". Меня аж резануло», — вспоминала Татьяна.Несмотря на мрачные прогнозы, спасатели продолжали раскопки. Через некоторое время из снежного завала внезапно показалась человеческая рука. К месту сразу подбежали остальные сотрудники. Все понимали: в большинстве подобных случаев человек погибает от удушья в течение двух часов. К тому моменту с исчезновения Марии прошло уже более семи часов.
Начальник караула Пожарно-спасательной части № 4 Новокузнецка позже рассказывал, что сотрудники в первую очередь начали освобождать голову женщины. Спасатели до последнего надеялись обнаружить признаки жизни.
Снег разбирали максимально осторожно. Некоторые участки спасателям приходилось расчищать руками. Волосы Маши вмёрзли в ледяную массу, поэтому сотрудники аккуратно освобождали их буквально по прядям. Сначала женщина не подавала никаких признаков жизни, и окружающие уже начали опасаться худшего. Однако спустя несколько мгновений специалисты услышали хрип.
Мария оказалась жива. К тому моменту её состояние оставалось крайне тяжёлым, поэтому сотрудники экстренных служб начали действовать максимально быстро.
Клиническая смерть длилась 17 минутЧерез семь минут после обнаружения женщину доставили в больницу. Врачи понимали, что шансы на выживание после десяти часов под снежным завалом практически равнялись нулю. Они немедленно приступили к реанимации. Во время спасения врачи использовали дефибриллятор.
Позже медики сообщили Татьяне, что сердце женщины удалось запустить только после 17-минутной остановки. При этом врачи сразу предупредили родственников: длительная клиническая смерть почти всегда приводит к тяжёлым повреждениям мозга. Обычно уже через шесть минут без кислорода начинают погибать нейроны.
Близкие Маши опасались, что даже в случае спасения она уже не сможет вернуться к нормальной жизни. Однако спустя два дня произошло то, что врачи позже назвали настоящим чудом: пациентка пришла в сознание. После пробуждения женщина подробно рассказала, что произошло в день трагедии.
По ее словам, зимой она впервые приехала на дачу, поэтому снега вокруг оказалось очень много. Женщина тепло оделась и активно работала лопатой, из-за чего быстро вспотела. Она собиралась зайти в дом и переодеться, однако решила сначала закончить уборку. До конца работы оставалось примерно полчаса.
Позже женщина признавалась: вероятно, именно это решение спасло ей жизнь.
«Я вырыла себе ямку и сама в неё попала»Мария рассказывала, что уровень снега доходил ей практически до шеи. Чтобы было удобнее работать, женщина сначала выкопала углубление возле дома. Через некоторое время она сильно устала и решила буквально на несколько секунд прислониться к сугробу, чтобы перевести дыхание. Именно в этот момент всё произошло.
«Не понимаю, что это за звук, что происходит. Я отворачиваюсь, открываю глаза — вокруг меня светло и всё белое. То есть я вырыла себе ямку, могилку, и сама же в неё попала», — рассказала она.На Марию внезапно сошла огромная масса снега. После обрушения женщина могла двигать только головой и одной рукой. Она пыталась выбраться самостоятельно, но снега оказалось слишком много.
Когда она почувствовала нехватку воздуха, она начала кричать и звать на помощь. Затем женщина заплакала, а позже решила просто ждать приезда матери. Через некоторое время Маша уснула прямо под снежным завалом.
В следующий раз она открыла глаза уже в больничной палате.
Почему врачи назвали спасение Маши чудомМедиков поразило сразу несколько факторов. Маша провела под снегом около десяти часов без движения, пережила 17-минутную клиническую смерть и при этом избежала тяжёлых последствий для организма.
Врачи отмечали, что подобные случаи происходят крайне редко. Несмотря на длительное отсутствие кислорода и тяжёлое переохлаждение, женщина сохранила ясное сознание и смогла восстановиться.