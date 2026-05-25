МВД проверит сообщение о нападении на жителя Екатеринбурга из-за паркинга
В пресс-службе городского УМВД сообщили, что полиция организует дополнительную проверку после сообщений о нападении на жителя Екатеринбурга на фоне затяжного конфликта из-за ремонта подземного паркинга. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Радищева. Мужчину залили перцовым баллончиком. Как пишет агентство, он три года пытался добиться ремонта «убитой» подземной стоянки. В полиции уточнили, что событие произошло в прошлом году. В УМВД добавили, что примут меры в рамках своей компетенции.
Ранее стало известно, что в Москве загорелась гостиница «Акварель» на Монтажной улице в районе Гольяново. Огонь охватил хостел, который расположен в здании.
До этого в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с участием внедорожника. Автомобиль врезался в дачный дом в ДНТ «Росинка».
Читайте также: