Редкое природное явление ударило по двум регионам России
В Архангельской области и Республике Коми шаровая молния нанесла удары по жилым домам. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в Шенкурске Архангельской области шаровая молния попала в двухквартирный деревянный дом. Снаряд пробил обшивку и внутреннюю часть стены. Жильцы не пострадали.
В селе Сторожевск Республики Коми электрический шар вызвал пожар в частном доме. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание. Семья не пострадала.
Шаровая молния представляет собой редкое и малоизученное природное явление. Она выглядит как светящийся огненный шар, который парит в воздухе. Такая молния способна проникать в помещения через открытые окна, дымоходы или даже узкие щели.
Ранее в Краснодаре молния убила 45-летнего велосипедиста. Происшествие случилось рядом с жилым комплексом.
