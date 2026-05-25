В Петербурге штукатурка с дома 1910 года упала на голову прохожей
В Санкт-Петербурге штукатурка с дома на Малой Монетной улице, 9/21, упала женщине на голову. Пострадавшую увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Дом, где произошло ЧП, построили в 1910 году. После инцидента на место приехали городские службы и глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Опасный участок тротуара огородили. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
