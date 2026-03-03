«Я заколола мужа»: мать четверых детей убила бывшего и пыталась обмануть следствие. Какое наказание получила женщина?
В августе 2015 года в Чкаловском районе Екатеринбурга разыгралась драма, которая спустя два года завершилась приговором суда. 39-летняя Наталья Маркелова, мать четверых детей, убила своего бывшего супруга Евгения Маркелова. Изначально дело рассматривали как превышение самообороны, однако следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкую статью — «Убийство». В феврале 2017 года суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Подробнее о том, зачем она убила супруга — в материале «Радио 1».
Как начинались отношения Натальи и Евгения МаркеловыхИстория этой семьи началась в 2002 году. Наталья только что пережила развод с первым мужем и одна воспитывала пятилетнюю дочь Ксению. Она работала продавцом, все силы уходили на работу и ребенка. О новых отношениях женщина тогда не думала.
С будущим супругом она познакомилась прямо на рабочем месте. Евгений Маркелов пришел в магазин за покупками, заметил Наталью и начал добиваться ее внимания. По воспоминаниям близких, романтики в этих отношениях было немного, зато решительности — с избытком.
Подруга Натальи Юлия Грачева рассказывала журналистам, как молодые начали встречаться.
«Он просто пришел к ней домой с вещами и сказал: "Я буду жить с тобой". У Наташи тогда уже давно не было мужчины. Поэтому она была не против. На тот момент у Жени был еще небольшой стекольный бизнес вдвоем с братом. Так что деньги в семье были», — говорила она.Тогда напор мужчины показался Наталье проявлением силы характера. В доме появился кормилец, бизнес приносил доход, вскоре у пары родились общие дети. Со стороны семья выглядела благополучной.
Алкоголь, конфликты и потеря бизнесаСо временем ситуация изменилась. Евгений начал злоупотреблять спиртным. Это привело к конфликту с братом, с которым он вел стекольный бизнес. Мужчину отстранили от общего дела. Он остался без стабильного дохода и подрабатывал на стройках.
Финансовые трудности отразились и на атмосфере в доме. По словам Юлии Грачевой, поведение Евгения становилось все более агрессивным.
«Выпив, Евгений становился очень буйным. Я это прочувствовала на себе. Мы как-то вместе отмечали праздник. Там Женя напился и в гневе разгромил мою машину. Деньги он за нее так и не выплатил», — поделилась она.Наталья пыталась сохранить семью, однако ее терпение заканчивалось. Старшая дочь Натальи, Ксения, вспоминала, что тяжелым ударом для отчима стала смерть его отца после инсульта.
«Когда папа начал пить, он остался без работы. А вскоре у него из-за инсульта умер отец. Евгений из-за этого очень сильно переживал. Я видела слезы на его глазах. Это были очень серьезные психические переживания. А рядом никого не было. Поэтому, напившись, он срывался на матери. Он выпивал и будил детей, будил маму. Начинал скандалить. Мама развелась с ним. Но он возвращался», — рассказывала она.
Развод не стал точкой: угрозы, избиения и попытки примиренияНаталья решила уйти от мужа после очередного скандала. Однако развод не остановил Евгения. Он продолжал приходить в квартиру бывшей жены. Иногда он пытался наладить отношения: мужчина приходил к возлюбленной в костюме и с цветами.
«Он говорил: "Я так больше не буду, все у нас будет хорошо, я изменился". И мама несколько раз прощала. Но потом все начиналось вновь», — вспоминала Ксения.Когда уговоры не помогали, мужчина переходил к насилию, а чтобы попасть в квартиру, он мог выбить дверь или разбить стекло. В других случаях он дожидался, когда Наталья уйдет на работу, и просил детей впустить его. Оказавшись внутри, он устраивал скандалы.
Подруги Натальи утверждали, что агрессия усиливалась. Он избвивал Наталью, а из-за белой горячки, которая началась у него, он совсем не контролировал свои действия и мог применить насиление и к собственным детям.
Роковой вечер: «Вызовите врача, я заколола мужа»Кульминация произошла в августе 2015 года. В тот день Евгений вновь пришел к бывшей супруге и начал ее бить. Затем он прошел на кухню и взял нож. По словам знакомых Натальи, мужчина провоцировал ее словами: «Что, боишься, да?».
И в этот момент, по версии подруг женщины, Евгений либо потерял равновесие, либо резко двинулся и сам напоролся на нож. Клинок повредил легкое. Ранение оказалось смертельным. Наталья выбежала к соседям за помощью. Те вспоминали, что услышали от нее фразу: «Вызовите врача, я заколола мужа». Медики прибыли быстро, но спасти мужчину не смогли. Он умер на месте.
Психологический кризис после гибели мужаПосле смерти Евгения Наталья тяжело переживала случившееся.
«Когда папы не стало, маме очень тяжело было. Она звонила мне и говорила: «Ксюша, у меня такое ощущение, что он где-то рядом. И если с детьми что-то в школе происходит, я должна ему рассказать об этом». У мамы до сих пор висит их свадебная фотография в комнате. Она его любила. Вся проблема была в алкоголе», — делилась дочь Натальи.Изначально следствие возбудило дело по статье о превышении пределов необходимой самообороны. Наталью отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание по этой статье предусматривало до двух лет лишения свободы.
Позиция родственников погибшего: «Она говорит неправду»Родственники Евгения Маркелова не согласились с версией о несчастном случае. Брат погибшего Сергей настаивал, что речь идет об умышленном убийстве:
«Мы не будем выгораживать брата. Но буянили они вместе. Что он пил, что она. И конфликты у них происходили на этой почве. Чисто бытовуха. То, что он случайно напоролся — это неправда. Была проникающая рана. Наталья в ходе следствия пять раз меняла показания. И на детектор лжи не согласилась», — говорил он.Расследование длилось около года. Правоохранители провели следственные эксперименты с участием обвиняемой, исследовали угол нанесения удара и характер травм. Замруководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Александр Апексимов пояснил, что одним из доказательств стало поведение самой обвиняемой — слова о том, что именно она заколола мужа. Таким образом она призналась в совершении преступления.
По словам представителя СК, Наталья путалась в показаниях и не смогла продемонстрировать на манекене, как муж напоролся на нож. Эксперты пришли к выводу, что ее версия не соответствует фактическим данным. В результате следствие переквалифицировало обвинение на статью «Убийство».
В феврале 2017 года суд признал Наталью Маркелову виновной и приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Судьба детей и спор между родственникамиПосле ареста Натальи встал вопрос о дальнейшей судьбе троих несовершеннолетних детей. Опеку оформила старшая дочь Ксения. На тот момент ей было 20 лет. Она жила вместе со своим молодым человеком и его матерью, собственной квартиры у нее не было.
«Я обещала маме, что дети будут со мной. А родственники со стороны Евгения требуют отдать ребят им. Хотят, чтобы малыши возненавидели свою маму за то, что она убила папу. Разумеется, я не могу этого допустить. Я понимаю, что в свои 20 лет я еще недостаточно выросла. Но у меня выбора нет», — сказала она.Родственники погибшего высказывали сомнения в том, что девушка сможет обеспечить детям стабильную жизнь. Родня погибшего искренне не понимала, как юная девушка без собственного жилья и стабильного заработка сможет вырастить троих детей.
«Она живет у своего парня с его матерью. Как Ксения хочет воспитывать детей, непонятно. А когда она захочет сама детей родить? Как ее друг будет относиться к этим детям», — говорил Сергей.Он с горечью отмечал, что ребята не должны лишаться общения с бабушкой и дядями, однако Ксения категорически запрещает им видеться и настраивает детей против родственников.