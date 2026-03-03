«Я заколола мужа»: мать четверых детей убила бывшего и пыталась обмануть следствие. Какое наказание получила женщина?

03 марта 2026, 16:46

В августе 2015 года в Чкаловском районе Екатеринбурга разыгралась драма, которая спустя два года завершилась приговором суда. 39-летняя Наталья Маркелова, мать четверых детей, убила своего бывшего супруга Евгения Маркелова. Изначально дело рассматривали как превышение самообороны, однако следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкую статью — «Убийство». В феврале 2017 года суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Подробнее о том, зачем она убила супруга — в материале «Радио 1».





Содержание Как начинались отношения Натальи и Евгения Маркеловых Алкоголь, конфликты и потеря бизнеса Развод не стал точкой: угрозы, избиения и попытки примирения Роковой вечер: «Вызовите врача, я заколола мужа» Психологический кризис после гибели мужа Позиция родственников погибшего: «Она говорит неправду» Судьба детей и спор между родственниками

Как начинались отношения Натальи и Евгения Маркеловых

Фото: istockphoto / zamrznutitonovi

«Он просто пришел к ней домой с вещами и сказал: "Я буду жить с тобой". У Наташи тогда уже давно не было мужчины. Поэтому она была не против. На тот момент у Жени был еще небольшой стекольный бизнес вдвоем с братом. Так что деньги в семье были», — говорила она.

Алкоголь, конфликты и потеря бизнеса

«Выпив, Евгений становился очень буйным. Я это прочувствовала на себе. Мы как-то вместе отмечали праздник. Там Женя напился и в гневе разгромил мою машину. Деньги он за нее так и не выплатил», — поделилась она.

«Когда папа начал пить, он остался без работы. А вскоре у него из-за инсульта умер отец. Евгений из-за этого очень сильно переживал. Я видела слезы на его глазах. Это были очень серьезные психические переживания. А рядом никого не было. Поэтому, напившись, он срывался на матери. Он выпивал и будил детей, будил маму. Начинал скандалить. Мама развелась с ним. Но он возвращался», — рассказывала она.

Развод не стал точкой: угрозы, избиения и попытки примирения

«Он говорил: "Я так больше не буду, все у нас будет хорошо, я изменился". И мама несколько раз прощала. Но потом все начиналось вновь», — вспоминала Ксения.

Фото: istockphoto / RomoloTavani

Роковой вечер: «Вызовите врача, я заколола мужа»

Психологический кризис после гибели мужа

«Когда папы не стало, маме очень тяжело было. Она звонила мне и говорила: «Ксюша, у меня такое ощущение, что он где-то рядом. И если с детьми что-то в школе происходит, я должна ему рассказать об этом». У мамы до сих пор висит их свадебная фотография в комнате. Она его любила. Вся проблема была в алкоголе», — делилась дочь Натальи.

Позиция родственников погибшего: «Она говорит неправду»

«Мы не будем выгораживать брата. Но буянили они вместе. Что он пил, что она. И конфликты у них происходили на этой почве. Чисто бытовуха. То, что он случайно напоролся — это неправда. Была проникающая рана. Наталья в ходе следствия пять раз меняла показания. И на детектор лжи не согласилась», — говорил он.

Фото: istockphoto / fotoember

Судьба детей и спор между родственниками

«Я обещала маме, что дети будут со мной. А родственники со стороны Евгения требуют отдать ребят им. Хотят, чтобы малыши возненавидели свою маму за то, что она убила папу. Разумеется, я не могу этого допустить. Я понимаю, что в свои 20 лет я еще недостаточно выросла. Но у меня выбора нет», — сказала она.

«Она живет у своего парня с его матерью. Как Ксения хочет воспитывать детей, непонятно. А когда она захочет сама детей родить? Как ее друг будет относиться к этим детям», — говорил Сергей.