В Москве мужчина устроил поджог в подъезде знакомого, чтобы вернуть долг
Мужчина поджег деревянный шкаф в подъезде дома на юге Москвы, чтобы знакомый вернул ему долг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В полицию поступило сообщение о пожаре в подъезде дома на Лебедянской улице. Огонь был оперативно потушен, никто не пострадал.
По предварительным данным, перед инцидентом в подъезд вошёл мужчина, который поджёг деревянный шкаф. Огонь распространился на входную дверь соседней квартиры.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Подмосковья. Он рассказал, что в квартире, двери которой повредил огонь, проживает его знакомый. Поджогом он хотел заставить мужчину вернуть ему долг.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (часть 2) «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
