В Москве мужчина устроил поджог в подъезде знакомого, чтобы вернуть долг

03 марта 2026, 15:46

В Москве мужчина поджег деревянный шкаф у квартиры знакомого, чтобы вернуть долг

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Мужчина поджег деревянный шкаф в подъезде дома на юге Москвы, чтобы знакомый вернул ему долг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.