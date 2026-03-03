Семейную пару из Петербурга обвинили в растлении трех своих детей

03 марта 2026, 15:34

Mash на Мойке: В Петербурге супругов посадили за развращение трёх своих детей

Фото: iStock/Motortion

За развращение трёх своих детей семейная пара отправилась в СИЗО в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.