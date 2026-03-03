Семейную пару из Петербурга обвинили в растлении трех своих детей
За развращение трёх своих детей семейная пара отправилась в СИЗО в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Жертвами стали две девочки 15 и 12 лет и семилетний мальчик. Старшая сестра обратилась в экстренные службы, сообщив о насилии со стороны родителей. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили девочек: сразу после звонка их забрал отец и увез в неизвестном направлении.
Позже машину родителей нашли, а 36-летнего мужчину задержали. Его 35-летнюю супругу также поместили в изолятор. По данным следствия, пара систематически принуждала троих детей к интимным действиям. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
