Семейную пару из Петербурга обвинили в растлении трех своих детей

Mash на Мойке: В Петербурге супругов посадили за развращение трёх своих детей
Фото: iStock/Motortion

За развращение трёх своих детей семейная пара отправилась в СИЗО в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.



Жертвами стали две девочки 15 и 12 лет и семилетний мальчик. Старшая сестра обратилась в экстренные службы, сообщив о насилии со стороны родителей. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили девочек: сразу после звонка их забрал отец и увез в неизвестном направлении.

Позже машину родителей нашли, а 36-летнего мужчину задержали. Его 35-летнюю супругу также поместили в изолятор. По данным следствия, пара систематически принуждала троих детей к интимным действиям. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

