Юрист раскрыл судьбу мужчины, бросившего двухлетнего мальчика на пол в Шереметьево
Юрист Карабанов: ситуацию в Шереметьево можно считать покушением на убийство
В Шереметьево 31-летний гражданин Белорусии подошел к двухлетнему мальчику, поднял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.
Российский адвокат, кандидат юридических наук, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, что грозит виновному.
Напомним, что ребенку была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали в детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, он впал в кому.
«Хотя он является гражданином Белоруссии, суд состоится по месту совершения правонарушения — на территории Российской Федерации. Ответственность за дело возьмет на себя подразделение Шереметьево УВД», — пояснил он.
По его словам, такие действия мужчины следовало бы квалифицировать как попытку совершить убийство.
«Я лично, как бывший следователь, классифицировал бы ситуацию именно как покушение на убийство, поскольку необходимо учитывать младенческий возраст ребёнка, его уязвимое физическое состояние и характер применённого насилия, которое могло привести к смерти», — объяснил юрист.
Согласно свидетельским показаниям, нападавший проявлял неадекватное поведение. Существует мнение, что он мог быть под воздействием наркотиков.
«Если выяснится, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, это может быть расценено как отягчающее обстоятельство», — заключил Карабанов.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчину задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники транспортной полиции.