Юрист раскрыл судьбу мужчины, бросившего двухлетнего мальчика на пол в Шереметьево

24 июня 2025, 13:08

Юрист Карабанов: ситуацию в Шереметьево можно считать покушением на убийство

Фото: iStock/Kunlathida Petchuen

В Шереметьево 31-летний гражданин Белорусии подошел к двухлетнему мальчику, поднял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.





Российский адвокат, кандидат юридических наук, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, что грозит виновному.



Напомним, что ребенку была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали в детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, он впал в кому.





«Хотя он является гражданином Белоруссии, суд состоится по месту совершения правонарушения — на территории Российской Федерации. Ответственность за дело возьмет на себя подразделение Шереметьево УВД», — пояснил он.

«Я лично, как бывший следователь, классифицировал бы ситуацию именно как покушение на убийство, поскольку необходимо учитывать младенческий возраст ребёнка, его уязвимое физическое состояние и характер применённого насилия, которое могло привести к смерти», — объяснил юрист.

«Если выяснится, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, это может быть расценено как отягчающее обстоятельство», — заключил Карабанов.