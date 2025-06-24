Во Франции преступники убили невесту во время свадьбы
В ночь на 22 июня в деревне Гуль на юге Франции произошел трагический инцидент, когда во время свадьбы началась стрельба. По информации, предоставленной изданием Le Monde, вооруженные люди в масках открыли огонь по молодоженам, в результате чего невеста получила тяжелое ранение.
События развернулись рано утром, когда молодая пара покидала праздник после долгой ночи торжеств. Свидетели сообщают, что до момента нападения свадьба проходила спокойно.
«Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в панике разбегались», — рассказал один из очевидцев.
Полиция незамедлительно развернула масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников для поиска преступников. Власти рассматривают различные версии, включая возможность конфликта между криминальными группировками. К сожалению, невесте не удалось оказать помощь.
Ранее стало известно, что спустя два десятилетия после зверского убийства трёх сотрудников Килачёвской школы, следственные органы раскрыли это резонансное преступление.