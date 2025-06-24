Во Франции преступники убили невесту во время свадьбы

24 июня 2025, 10:19

Фото: iStock/Ben185

В ночь на 22 июня в деревне Гуль на юге Франции произошел трагический инцидент, когда во время свадьбы началась стрельба. По информации, предоставленной изданием Le Monde, вооруженные люди в масках открыли огонь по молодоженам, в результате чего невеста получила тяжелое ранение.





События развернулись рано утром, когда молодая пара покидала праздник после долгой ночи торжеств. Свидетели сообщают, что до момента нападения свадьба проходила спокойно.





«Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в панике разбегались», — рассказал один из очевидцев.