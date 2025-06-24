Медведя, убившего людей на Сахалине, застрелили
Медведя, убившего людей у «Трёх оленей» на Сахалине, застрелили утром 24 июня. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно информации экспертов, поведение животного было крайне странным, не характерным ситуации. Двухлетняя самка долго не отходила от трупов, не боялась группы людей, а также практически не реагировала на выстрелы.
Спустя некоторое время медведица ушла в заросли. Ее гоняли по лесам почти сутки и все-таки нашли, информирует «112».
Ранее стало известно, что два человека погибли при нападении медведя на Сахалине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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