10 июля 2026, 03:25

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Конец 90-х. Виктор Болховский знакомился с женщинами через газетные объявления, представлялся разными именами и легко втирался в доверие. За образом успешного мужчины скрывался хладнокровный убийца, встреча с которым оборачивалась для женщин не только потерей ценностей, но и смертью. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство по объявлению и путь к убийству Ничем особенным не выделялся Газетные знакомства как охота Ночь, после которой он уже не ушел Газетная строчка как оружие

Знакомство по объявлению и путь к убийству

Фото: iStock/Diy13

Ничем особенным не выделялся

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Газетные знакомства как охота

Ночь, после которой он уже не ушел

Фото: iStock/Soumen Hazra

Газетная строчка как оружие