«За секс нужно платить»: знакомился с женщинами по газетным объявлениям, убивал и потом ссылался на алкоголизм и сексуальные отклонения
Конец 90-х. Виктор Болховский знакомился с женщинами через газетные объявления, представлялся разными именами и легко втирался в доверие. За образом успешного мужчины скрывался хладнокровный убийца, встреча с которым оборачивалась для женщин не только потерей ценностей, но и смертью. Подробнее — в материале «Радио 1».
Знакомство по объявлению и путь к убийствуОсенью 1998 года в Кемерове 27-летняя Анна ждала гостя. За несколько дней до этого она ответила на объявление в газете «С тобой». Мужчина представился Виктором, назвал свой возраст — 40 лет — и уверял, что хорошо зарабатывает и готов содержать женщину. Они договорились встретиться у нее дома. Около одиннадцати утра в дверь позвонили. Анна впустила незнакомца в квартиру. Примерно через час соседка услышала подозрительные звуки и забила тревогу. Вскоре она нашла девушку мертвой. На шее жертвы туго затянулся цветной пояс. Из квартиры пропали золотые украшения, паспорт, магнитола и кожаные перчатки. Сотрудники полиции быстро нащупали зацепку. Анна успела рассказать подругам о новом знакомом из газеты. Однако Виктор Болховский к тому времени уже уехал из города. При нем нашли фотографии и номера телефонов других женщин. К этому преступлению он шел много лет.
Ничем особенным не выделялсяМужчина родился в Чите в 1959 году. В детстве ничем особенным не выделялся. Учился без интереса, после восьмого класса поступил в ПТУ, но так и не доучился. Потом родители развелись, семья переехала. Некоторое время он работал на Братском деревообрабатывающем заводе. В шестнадцать лет женился на Светлане, женщине старше себя. Вскоре у пары родилась дочь. В армию его не взяли из-за болезни легких. Со стороны жизнь казалась обычной и понятной. Но в 1980 году все резко изменилось.
Однажды Болховский пришел на работу к жене и устроил ссору. Во время конфликта он ударил Светлану графином по голове. После этого надругался над телом. Позже эксперты пришли к выводу: именно этот эпизод запустил у него тяжелое психическое расстройство, связанное с некросадизмом. Сам преступник говорил, что действовал в состоянии аффекта. Суд отправил его в колонию на девять с половиной лет. Через семь лет он вышел по амнистии. Шанс начать заново он не использовал. Вскоре последовало новое преступление: пьяный дебош, попытка изнасилования и погром на заводе. Следующие пять лет он снова провел в заключении. В тот период врачи поставили ему диагноз «хронический алкоголизм».
Газетные знакомства как охотаИдея пришла к Болховскому в тюрьме. Там он заметил рубрику знакомств в газетах и быстро понял, какие возможности она открывает. Одинокие женщины писали в надежде на новую жизнь. Он ответил на это потоком писем. Счет шел на десятки и сотни. В 1998 году мужчина вышел на свободу. К жене, с которой обвенчался в колонии, он не поехал. Вместо этого отправился к матери в Читу. Там он взялся за старую схему всерьез. В объявлениях он называл себя успешным женатым бизнесменом и искал женщину для тайных встреч. Он не только крал вещи. Для него близость становилась частью сделки. На суде он скажет об этом прямо и цинично: «Марии я показал красивый секс, а за него нужно платить».
После убийства Анны в Кемерове он уехал в Иркутскую область. Через некоторое время решил, что опасность миновала, и вернулся в Читу. Его запросы росли. Раньше он чаще ограничивался кражами. Теперь все сильнее тянулся к насилию. В мае 1999 года он познакомился с Ириной, одинокой женщиной, которая жила с тринадцатилетним сыном. После близости Болховский попытался украсть ценности. Ирина заметила это и стала сопротивляться. Во время драки он задушил ее. На этот раз преступник действовал осторожнее. Он вымыл в ванной посуду, из которой пил чай, чтобы стереть следы. Но один стакан остался. На нем сохранился четкий отпечаток пальца. Позже эта улика займет важное место в деле. Тело Ирины нашли не сразу. Ее сын в тот момент гостил у бабушки в деревне. А Болховский уже искал новых жертв.
Ночь, после которой он уже не ушелСледующей едва не погибла Мария. Ей он назвался продюсером Дмитрием. После встречи у нее дома мужчина, как и прежде, украл украшения и исчез. Деньги из ломбарда быстро прогулял по ресторанам. А вечером 11 ноября 1999 года сел в такси и поехал на новое «свидание» — к Елене. Эта поездка стала для него последней на свободе. Россиянка почти сразу поняла, с кем имеет дело. Она начала кричать и упрекать гостя во лжи. Болховский сорвался, набросился на хозяйку и задушил ее.
В этот момент домой вернулась несовершеннолетняя дочь хозяйки квартиры. Преступник связал ребенка и несколько часов удерживал ее в квартире. Однако девочке удалось дождаться момента, когда он потерял бдительность, после чего она смогла выбраться и обратиться за помощью к соседям. Среди них оказался сотрудник милиции, который сразу поднялся в квартиру. Там Болховского и задержали.
Газетная строчка как оружиеНа допросах он вел себя предсказуемо: то хвастался, то изображал потерю памяти. Он уверял, что страдает эпилепсией и совершал убийства в состоянии аффекта. По его версии, в себя он приходил уже тогда, когда жертва умирала. Эпизод с нападением на несовершеннолетнюю он объяснял с особым цинизмом. Говорил, будто девочка сама разделась, чтобы подставить его. Но экспертизы быстро разрушили эту версию. Врачи, в том числе после энцефалограммы, не нашли у него эпилепсии. Хронический алкоголизм и сексуальные отклонения не исключали его вменяемость в момент преступлений.
Суд не увидел причин для снисхождения. В феврале 2001 года Виктора приговорили к пожизненному сроку. Позже он отбывал наказание в колонии особого режима «Черный дельфин». Даже за решеткой он не успокоился. Он исписал жалобами три толстых тома уголовного дела. То требовал пересмотра, то добивался преследования следователей и прокуроров. Позже в прессе появились слухи о возможном УДО, однако суд их опроверг. Соль-Илецкий районный суд уточнил: за все время заключения Болховский ни разу не просил об условно-досрочном освобождении.