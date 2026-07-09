Мужчина ворвался в московский храм с пистолетом и тростью
Мужчина, чтобы заслужить уважение, направлял пистолет-зажигалку в сторону работников и священнослужителя в московском храме. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
После получения тревожного сигнала о происшествии в одном из православных храмов на северо-востоке Москвы сотрудники Росгвардии прибыли на место. Там они обнаружили, что мужчина нарушает общественный порядок.
Подозреваемый направлял в сторону работников храма и священника предмет, который внешне напоминал оружие. В ходе последующего расследования выяснилось, что это оказалась зажигалка. Злоумышленник объяснил свои действия стремлением заслужить признание и уважение окружающих. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции.
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