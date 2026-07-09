Женщину нашли в поле без признаков жизни после группового изнасилования

09 июля 2026, 15:56

Полиция Индии арестовала двух подозреваемых в групповом изнасиловании женщины

Фото: Istock/udra

В Индии полиция задержала двух мужчин по подозрению в групповом изнасиловании и убийстве женщины. Информацию передаёт News Arena India.