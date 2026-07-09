Женщину нашли в поле без признаков жизни после группового изнасилования
В Индии полиция задержала двух мужчин по подозрению в групповом изнасиловании и убийстве женщины. Информацию передаёт News Arena India.
По словам супруга потерпевшей, днём он устроил застолье в доме своих родителей, где присутствовали его жена и один из подозреваемых.
В какой-то момент мужчина покинул жилище, и, поскольку он отсутствовал долгое время, женщина отправилась его искать. После того как супруга пропала, родные начали поиски и сообщили о случившемся в полицию. Позже женщину нашли в поле: на её шее и теле обнаружили травмы.
Следствие полагает, что в отсутствие мужа гость вместе со своим знакомым совершил в отношении индианки насильственные действия сексуального характера, после чего расправился с ней. Правоохранители возбудили уголовное дело. Полиция уже задержала обоих фигурантов.
Читайте также: