09 июля 2026, 13:34

Mash: Миллиардера Виктора Шкуренко проверят на пропаганду ЛГБТ* за корпоратив

Фото: iStock/Dzurag

Миллиардера и совладельца кофейной сети «Скуратов» проверят на пропаганду ЛГБТ* за корпоратив с Бузовой и Собчак. Об этом пишет Mash.