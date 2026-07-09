Совладельца кофейной сети «Скуратов» проверят на пропаганду ЛГБТ* за корпоратив с Бузовой и Собчак
Миллиардера и совладельца кофейной сети «Скуратов» проверят на пропаганду ЛГБТ* за корпоратив с Бузовой и Собчак. Об этом пишет Mash.
В начале июля предприниматель Виктор Шкуренко, который входит в топ-10 самых богатых людей Омской области (бренды: «ТД Шкуренко», «Низкоцен», «Победа», SPAR, «Дарим вкус», Inmart, «Регионпиво», «Скуратов кофе», «Паркфитнес»), устроил праздник для своего холдинга. На это мероприятие он потратил 30 миллионов рублей. Ведущими вечера были Ольга Бузова и Ксения Собчак, а также выступали группы «Корни» и «Фабрика».
На корпоратив пришло множество людей, которые снимали видео и выкладывали их в социальные сети. Один из роликов уже набрал 50 тысяч просмотров. В этом видео Шкуренко вспоминает, как он приглашал на корпоративы трансвеститов*, Ивана Урганта и исполнял песни о лесбиянках*. Завершил свою речь он словами о том, что его компания уже оскорбила чувства всех людей в этой стране, и больше оскорблять некого.
Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Виталий Бородин посмотрел ролик и обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить бизнесмена на предмет пропаганды ЛГБТ*, оценить его высказывания о вступлении России в НАТО и критике импортозамещения, а также проверить, платит ли ТД «Шкуренко» налоги и соблюдает ли антимонопольное законодательство.
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