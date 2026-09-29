Забивал собутыльников до смерти и поджигал их тела: как Руслан Лосанов из Самарской области «по привычке» лишил жизни шестерых человек?
Холод, колючая проволока и постоянный яркий свет, который приглушают лишь на время сна, стали частью жизни Руслана Лосанова. Один из самых жестоких серийных убийц Самарской области уже много лет находится в камере пожизненного заключения. На его счету шесть убийств, совершенных менее чем за месяц осенью 1999 года. Жертвами становились преимущественно бездомные и случайные знакомые, с которыми Лосанов выпивал, а затем вступал в конфликт. Некоторых погибших мужчина забивал до смерти, после чего поджигал помещения вместе с телами. При этом следствие не обнаружило какого-либо единого мотива, который объяснял бы серию преступлений. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство и первые проблемы с закономРуслан Мачраилович Лосанов родился в 1968 году на территории Кабардино-Балкарской АССР. В детстве он ничем особенно не выделялся: рос в полной семье, ходил в школу и общался со сверстниками. Первые серьезные проблемы начались уже во взрослом возрасте, когда Лосанова признали виновным в причинении телесных повреждений средней тяжести. Тогда мужчина избежал реального заключения и получил условный срок.
После получения повестки Лосанов отправился служить в армию, однако хорошей характеристикой там не отличился. В итоге он совершил самовольное оставление части, после чего оказался за решеткой.
Что именно произошло с психикой мужчины в этот период, неизвестно. Не исключено, что изменения начались именно тогда, однако нельзя утверждать, что до этого Лосанов не имел проблем. После освобождения окружающие заметили, что он стал более агрессивным. Вскоре агрессивное поведение вновь привело его в тюрьму. На свободу Лосанов вышел в 1994 году.
Как Лосанов оказался среди бездомныхПосле освобождения Руслан вернулся к родителям. Однако отчий дом мог дать ему только прописку. Из-за судимости устроиться на нормальную работу Лосанов не смог, поэтому решил уехать в Тольятти, рассчитывая начать там новую жизнь.
План не сработал. Лосанов перебивался сбором металлолома и стеклотары, много времени проводил на улицах и постепенно оказался среди людей, которые жили примерно так же. К осени 1999 года он поселился в одном из дачных домиков. Именно тогда его агрессия, которая уже неоднократно приводила мужчину за решетку, переросла в серию убийств.
Первое убийство ЛосановаВ начале октября 1999 года в дачном массиве обнаружили тело мужчины по фамилии Каргин. У погибшего были сломаны ребра, а тело полностью обгорело. Точную причину смерти установить не удалось. Позже выяснилось, что 8 октября Каргин ушел из дома и больше туда не вернулся. Обстоятельства его гибели следователи смогли восстановить благодаря показаниям самого Лосанова.
По словам мужчины, в тот день он находился дома вместе со своим приятелем Сергеем. Они сидели на матраце и выпивали, что для них было обычным времяпрепровождением. Лосанов уснул, а когда проснулся, за окном уже стемнело.
Мужчина услышал, как Сергей спорит с пожилым Каргиным. Между ними началась драка, в которую вмешался и Лосанов. Он несколько раз ударил гостя пустой бутылкой по голове, а после того, как тот потерял сознание, положил его на матрац и поджег.
Второй жертвой стал знакомый ЛосановаСпустя чуть больше недели Лосанов встретил своего знакомого Лапытова. Как и сам Лосанов, тот вел бродяжнический образ жизни и злоупотреблял алкоголем. Мужчина предложил выпить, и Лосанов согласился.
Совместная пьянка закончилась конфликтом. В результате ссоры Лосанов избил Латыпова, а затем оставил его в горящем доме. Подруга Латыпова оказалась рядом в момент, когда помещение загорелось. Она увидела избитого мужчину, который смог выбраться наружу, однако его одежда продолжала гореть. Утром Лапытов умер.
Позднее писатель Олег Иванец, автор книг о «Бандитской Самаре», приводил показания Лосанова, в которых тот рассказывал об этом преступлении.
«Зашли в садовый домик. Выпили. Из-за чего возникла ссора, я не помню. Стал избивать Латыпова всем, что подворачивалось под руку. Он остался лежать в домике. Я подумал: "И этого убил". Поджег домик и ушел», — говорил Лосанов.
За один день Лосанов убил двух человекСледующее убийство произошло 18 октября. На этот раз жертвами Лосанова стали сразу два собутыльника. Одного мужчину он убил ножом, второго забил, ударяя головой о стены. После расправы Лосанов снова поджег помещение, в котором находились мужчины, и ушел.
Личности обоих погибших установить так и не удалось. На этом серия преступлений не закончилась. Спустя всего несколько дней Лосанов напал на очередного бродягу. Мужчина избивал его металлической трубой и наносил удары ножом. Последней жертвой стал пенсионер Ченцов.
Последнее убийство и задержание ЛосановаОбстоятельства последнего убийства Лосанов позднее подробно описал в своих показаниях. В тот день он шел по территории поливных огородов, расположенных за одним из промышленных предприятий. При себе у мужчины находились две бутылки вина и бутылка водки.
Лосанов услышал шум в одном из домиков, зашел на участок и увидел незнакомого мужчину примерно пятидесяти лет. Позже он узнал, что того звали Ченцов. Сначала мужчины выпили вместе бутылку вина, после чего Лосанов ушел. По дороге он встретил мужчину и женщину и выпил уже с ними. В этот раз конфликт не возник.
Затем Ченцов снова предложил ему зайти к нему в домик. Лосанов вернулся, и мужчины продолжили пить. Вскоре между ними началась ссора, которая переросла в драку. Лосанов схватил железный предмет и начал наносить им удары по Ченцову. Мужчина нанес множество ударов, а затем воткнул металлический предмет погибшему в правое ухо.
Убедившись, что Ченцов умер, Лосанов забрал из его кошелька три тысячи рублей, 25 талонов на лечебно-профилактическое питание и велосипед. На велосипеде погибшего Лосанов доехал до Жигулевска, где остановил автомобиль и отправился в Сызрань. Именно там его задержали сотрудники милиции.
Позже Лосанов рассказывал, что ночью 1 ноября 1999 года написал в камере явку с повинной, в которой признался во всех убийствах.
«В камере ночью 1 ноября 1999 года я написал чистосердечное признание во всех убийствах, без дат и точной хронологии. Время для меня значение не имело и не имеет», — говорил Лосанов.
Почему Лосанова называли одним из самых страшных маньяковЛосанова считают одним из наиболее жестоких серийных убийц Самарской области. Особое внимание в этой истории привлекало отсутствие понятного мотива: мужчина пил с людьми, ссорился, после чего жестоко расправлялся с ними, причем способ убийства мог быть практически любым.
Ветеран самарского уголовного розыска Алексей Зверев в интервью «КП-Самара» так описывал преступления Лосанова:
«Бродяга, где останавливался, подрабатывал, там и убивал. Междугородний преступник, у нас поймали. Шесть убийств у него. Пил с людьми, ссорился с ними, избивал, чем под руку попадется, сжигал…», — описывал преступления Лосанова Ветеран самарского уголовного розыска Алексей Зверев.Психиатрическая экспертиза признала Лосанова вменяемым. Сам мужчина просил суд назначить ему пожизненное заключение. Судья, который выносил приговор, позднее отмечал, что самого Лосанова пугала сформировавшаяся у него «привычка убивать».
За несколько недель осени 1999 года мужчина лишил жизни шестерых человек. Первое убийство произошло в начале октября, последнее — примерно через 20 дней. Большинство жертв составляли люди, с которыми Лосанов случайно пересекался во время выпивки.
Лосанов в «Черном дельфине»26 июля 2000 года Руслана Лосанова отправили отбывать пожизненное наказание в колонию «Черный дельфин». Первые годы заключения он не пытался пересмотреть вынесенный ему приговор. Однако спустя 15 лет позиция Лосанова изменилась. В 2015 и 2016 годах мужчина трижды пытался добиться пересмотра дела и обжаловать пожизненное заключение.
Суд отказал в передаче кассационных жалоб. Лосанов продолжает находиться в колонии для пожизненно осужденных. После серии убийств, совершенных осенью 1999 года, он должен провести оставшуюся жизнь за решеткой.