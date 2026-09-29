29 сентября 2026, 17:17

Фото: istockphoto / simpson

Холод, колючая проволока и постоянный яркий свет, который приглушают лишь на время сна, стали частью жизни Руслана Лосанова. Один из самых жестоких серийных убийц Самарской области уже много лет находится в камере пожизненного заключения. На его счету шесть убийств, совершенных менее чем за месяц осенью 1999 года. Жертвами становились преимущественно бездомные и случайные знакомые, с которыми Лосанов выпивал, а затем вступал в конфликт. Некоторых погибших мужчина забивал до смерти, после чего поджигал помещения вместе с телами. При этом следствие не обнаружило какого-либо единого мотива, который объяснял бы серию преступлений. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые проблемы с законом Как Лосанов оказался среди бездомных Первое убийство Лосанова Второй жертвой стал знакомый Лосанова За один день Лосанов убил двух человек Последнее убийство и задержание Лосанова Почему Лосанова называли одним из самых страшных маньяков Лосанов в «Черном дельфине»

Детство и первые проблемы с законом

Как Лосанов оказался среди бездомных

Фото: istockphoto / Serhii Ivashchuk

Первое убийство Лосанова

Второй жертвой стал знакомый Лосанова

Фото: istockphoto / wirot pathi

«Зашли в садовый домик. Выпили. Из-за чего возникла ссора, я не помню. Стал избивать Латыпова всем, что подворачивалось под руку. Он остался лежать в домике. Я подумал: "И этого убил". Поджег домик и ушел», — говорил Лосанов.



За один день Лосанов убил двух человек

Последнее убийство и задержание Лосанова

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

«В камере ночью 1 ноября 1999 года я написал чистосердечное признание во всех убийствах, без дат и точной хронологии. Время для меня значение не имело и не имеет», — говорил Лосанов.

Почему Лосанова называли одним из самых страшных маньяков

«Бродяга, где останавливался, подрабатывал, там и убивал. Междугородний преступник, у нас поймали. Шесть убийств у него. Пил с людьми, ссорился с ними, избивал, чем под руку попадется, сжигал…», — описывал преступления Лосанова Ветеран самарского уголовного розыска Алексей Зверев.

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Лосанов в «Черном дельфине»