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Россияне выпивали и толпой избивали прохожего

В Краснодаре пьяная компания жестоко избила прохожего
Фото: iStock/mrohana

Пьяная компания жестоко избила прохожего на Западном обходе в Краснодаре. Об этом сообщает местный портал 93.ru.



Очевидцы рассказали, что во время нападения нарушители периодически отлучались в круглосуточный магазин и покупали спиртные напитки. По их словам, продавец, наблюдая за потасовкой, не нажала кнопку быстрого реагирования и продолжала отпускать алкоголь. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что начали проверку. Сейчас полиция устанавливает личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области перед судом предстанут двое мужчин, которые похитили и избили двух односельчан из-за ложных слухов.

Лидия Пономарева

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