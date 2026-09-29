Россияне выпивали и толпой избивали прохожего
Пьяная компания жестоко избила прохожего на Западном обходе в Краснодаре. Об этом сообщает местный портал 93.ru.
Очевидцы рассказали, что во время нападения нарушители периодически отлучались в круглосуточный магазин и покупали спиртные напитки. По их словам, продавец, наблюдая за потасовкой, не нажала кнопку быстрого реагирования и продолжала отпускать алкоголь. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что начали проверку. Сейчас полиция устанавливает личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области перед судом предстанут двое мужчин, которые похитили и избили двух односельчан из-за ложных слухов.
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