Водитель фуры пытался ввезти из Латвии в Россию 23 килограмма гашиша

29 сентября 2026, 09:50

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Псковские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков через границу с Латвией. В тягаче нашли свыше 23 килограммов гашиша, стоимость партии на нелегальном рынке оценивают более чем в 40 млн рублей. Об этом информирует Псковская таможня.