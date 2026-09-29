Водитель фуры пытался ввезти из Латвии в Россию 23 килограмма гашиша
Псковские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков через границу с Латвией. В тягаче нашли свыше 23 килограммов гашиша, стоимость партии на нелегальном рынке оценивают более чем в 40 млн рублей. Об этом информирует Псковская таможня.
Фуру остановили на пункте пропуска Бурачки. За рулем находился 48-летний иностранный гражданин. Сканер выявил подозрительные предметы внутри технических отсеков автомобиля.
Во время досмотра инспекторы нашли в инструментальных ящиках кабины 250 брикетов зелено-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что в упаковках находился гашиш массой 23 килограмма 415 граммов.
Водитель рассказал следователям, что забрал свертки в лесу на латвийской территории по поручению сообщников. За перевозку он рассчитывал получить деньги. Наркотики планировали распространить в Северо-Западном федеральном округе.
Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенной организованной группой — по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ. Суд отправил фигуранта под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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