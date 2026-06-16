Закапывал заживо, заставлял ходить голыми и насиловал девочек, приковав цепями. Маньяк считает, что «больше не опасен». Что известно?
Это история Сабины Дарденн. В 12 лет она провела 80 дней в сексуальном рабстве. Ранним утром 28 мая 1996 года, когда девочка ехала на велосипеде в школу, на нее напали. Позже следствие установило, что похищение совершил 40-летний серийный убийца и педофил Марк Дютру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Связывал цепямиОн и его сообщник долго следили за Сабиной и в подходящий момент напали на нее прямо на дороге. Преступник стащил девочку с велосипеда и затолкал в фургон. На тот момент рост малышки составлял 145 сантиметров, а вес — 33 килограмма. После похищения ей ввели наркотики и отвезли в загородный дом. Чтобы не привлекать внимания, перед тем как занести девочку в дом, похитители спрятали ее в сундук. В доме Дютру держал Сабину в подвале, поднимая наверх только для сексуального насилия. Впервые он изнасиловал ее уже на следующий день после похищения. Свои преступления он снимал на камеру и фотографировал. Сабину он приковывал цепью к кровати, а если оставлял рядом с собой на ночь, то соединял их ноги одной цепью.
Легенда о похищенииДютру придумал для Сабины историю о ее похищении. Он сказал, что ее отец, бывший жандарм, когда-то подставил его босса. В ответ тот якобы приказал похитить девочку. Затем, по словам Дютру, родителям предложили заплатить выкуп, но они отказались. После этого босс, как уверял похититель, велел убить Сабину. Тогда Дютру заявил, что пожалел ее и спрятал в подвале. Он внушал девочке, что там нужно сидеть тихо, иначе бандиты узнают правду. Так преступник добивался доверия и выдавал себя за спасителя. При этом он постоянно пугал Сабину и грозил отдать тем, кто хотел ее смерти.
Условия заключенияСабина почти все время сидела в подвале. Из личных вещей у нее остался только школьный рюкзак с учебниками и тетрадями. Там же лежал сырой матрас, кишевший насекомыми, и стояло ведро вместо туалета. Похититель заставлял девочку ходить без одежды. Все 80 дней на ней были одни и те же трусы. Раз в неделю он позволял постирать их в раковине наверху. Лишь через месяц он принес ей рубашку и шорты, но вещи оказались слишком маленькими. Антисанитария стала частью ее жизни. Мыться Сабина могла редко и только в присутствии Дютру. Воду после ванны он не сливал, а переливал в бачок унитаза, чтобы сэкономить. На теле у девочки появились укусы и язвы, вероятно, из-за насекомых в матрасе. Глаза гноились от постоянных слез. Зубной щетки у нее не было, поэтому зубы болели, а десны кровоточили. Сам похититель не чистил зубы и, по сути, не видел в этом необходимости. Волосы у Сабины стали грязными и спутанными. Шампунь он жалел, а отросшую челку однажды просто неровно обрезал. В доме тоже царил беспорядок, но его это не волновало. Время от времени у девочки начинались кровотечения, хотя менструации у нее еще не было, и тогда он давал ей подгузники.
Еду Сабина получала скудную и дешевую. Часто это были просроченные или замороженные продукты без марки. При этом сам Дютру покупал себе стейки и пил колу. Однажды он дал ей шоколадку, которую выпустили три года назад. Он заставлял девочку пить прокисшее молоко и есть хлеб, который покрывался плесенью уже через пару дней. Иногда преступник уезжал на несколько суток. Тогда Сабина жила на консервах и оставалась в подвале рядом с переполненным ведром, которое не могла вынести. Но именно в такие дни ей становилось спокойнее, потому что маньяк не приставал к ней.
Сабина писала письма родителям и просила заплатить выкуп, хотя понимала, что семья небогата. Дютру обещал передать эти послания, но не делал этого. Однажды он даже написал короткий ответ якобы от матери, причем с ошибкой. Девочка заметила, что почерк не похож на мамин, но все равно не усомнилась в его истории. Чаще он просто пересказывал ей вымышленные слова родителей. По его версии, мать советовала ей «во всем слушаться своего спасителя и получать удовольствие от любовных утех с ним, потому что все женщины это любят, а больно только в первый раз». Отец, как уверял похититель, просил смириться с тем, что домой она уже не вернется, потому что расплачивается за его старую вину. В итоге Сабина начала винить себя. Ей казалось, что родные отказались от нее из-за ее «плохого характера» и согласились не платить выкуп.
Попытки сбежать и новая подружкаСабина постоянно искала путь к свободе. Она поняла, что находится в обычном доме: вокруг стояли мебель, вещи и детские предметы. Девочка заметила телефон на холодильнике, но дотянуться до него не смогла. Однажды она увидела чужую почту, узнала, что увезли ее за два часа езды от дома, и запомнила имя похитителя — Марк. На улице Сабина замечала плакаты с пропавшими детьми, но не связывала их с собой, потому что верила его рассказам. Изредка ей удавалось выпросить нужные мелочи, среди них радиобудильник и кипятильник.
Через два месяца одиночество почти сломало ее. В отчаянии 12-летняя девочка попросила у преступника «подружку» для разговоров. Спустя несколько дней, 9 августа 1996 года, Дютру похитил 14-летнюю Летицию Дельез. Сразу после этого он начал издеваться над новой жертвой и давал ей просроченные противозачаточные. Из-за наркотиков Летиция приходила в себя несколько дней. Именно она рассказала Сабине правду: ее ищет вся Бельгия, писем родным никто не передавал, а выкуп никто не требовал.
Очередное похищение Дютру заметили свидетели. Через шесть дней, 15 августа 1996 года, полиция задержала Марка и освободила Сабину и Летицию. Преступник сам привел сыщиков в дом и открыл подвал, где держал пленниц. Сабина сначала испугалась и решила, что за ней пришли сообщники мучителя, но Летиция узнала одного из полицейских и вывела ее наружу. Позже обе узнали, что Дютру уже судили за похищения и изнасилования.
Немного о маньякеМарк Дютру ушел из дома в 16 лет. В 19 он женился, и вскоре у него родились двое детей. Желание быстро разбогатеть привело его в криминал. Он угонял машины, грабил и торговал наркотиками. К 1983 году Дютру уже владел семью объектами недвижимости в Шарлеруа. В тот период у него начался роман с воспитательницей детского сада Мишель Мартен. Ради нее он оставил семью. В 1986 году пару арестовали за похищение и изнасилование пяти девочек. Дютру получил 13 лет тюрьмы, Мартен — пять. В 1989 году они поженились, находясь в заключении. В 1992 году обоих освободили за примерное поведение. Через три года, 24 июня 1995-го, Дютру похитил восьмилетних Жюли Лежен и Мелиссу Руссо. Он держал их в том же подвале, где позже запер Сабину и Летицию. Девочки провели там около восьми месяцев.
В конце 1995 года полиция задержала Дютру по делу о краже автомобиля. Под стражей он находился с декабря по март 1996-го. В это время кормить пленниц должна была Мишель Мартен. Она знала, что дети сидят в подвале, но, по ее словам, боялась туда спускаться. Жюли и Мелисса умерли от голода. После этого Дютру закопал их тела на своем участке. 23 августа 1995 года он похитил еще двух девушек — 17-летнюю Анн Маршаль и 19-летнюю Ээфье Ламбрекс. Позже следователи нашли их останки там же. По версии следствия, преступник усыпил жертв препаратами и закопал заживо. Сколько времени они провели в плену, точно установить не удалось. В 1995 году полицейские уже обыскивали дом Дютру. Тогда Жюли и Мелисса еще находились в подвале. Однако сыщики не заметили ничего подозрительного. Этот провал позже вызвал резкую критику в адрес правоохранителей.
Приговор и судСуд над Дютру начался только 23 июня 2004 года, через восемь лет после ареста. За время следствия он много раз менял показания. Обвиняемый перекладывал вину на других и даже пытался обвинить Сабину в похищении Летиции. Он уверял, что входил в некую банду, которая похищала детей для сексуальной эксплуатации и продажи в проституцию. Следователям понадобились годы, чтобы проверить эту версию. В итоге они пришли к выводу, что никакой сети не существовало, а сам Дютру действовал без такой организации. Вместе с ним под суд пошли Мишель Мартен и сообщник Мишель Лельевр. Лельевр сотрудничал со следствием и давал показания против Дютру. Главного обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Мартен получила 30 лет тюрьмы.
Бельгийский закон допускает освобождение пожизненно осужденных после 15 лет заключения, если они больше не опасны для общества. Дютру пытался убедить суд, что больше не представляет угрозы. Он просил перевести его под домашний арест с электронным браслетом. Суд это требование отклонил. Решение поддержало общество, а СМИ внимательно следили за делом. Мишель Мартен, напротив, вышла на свободу через 15 лет. После этого ее перевели во французский монастырь. По решению суда она должна была прожить там десять лет. После процесса Сабина Дарденн выпустила книгу о своем плене. Это произошло, когда ей был 21 год. Позже она жила в Брюсселе и старалась не появляться на публике.