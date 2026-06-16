16 июня 2026, 16:01

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Это история Сабины Дарденн. В 12 лет она провела 80 дней в сексуальном рабстве. Ранним утром 28 мая 1996 года, когда девочка ехала на велосипеде в школу, на нее напали. Позже следствие установило, что похищение совершил 40-летний серийный убийца и педофил Марк Дютру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Связывал цепями Легенда о похищении Условия заключения Попытки сбежать и новая подружка Немного о маньяке Приговор и суд

Связывал цепями

Легенда о похищении

Фото: iStock/Андрей Клеменков

Условия заключения

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Фото: iStock/Halina Pinchuk

Попытки сбежать и новая подружка

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Немного о маньяке

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Приговор и суд