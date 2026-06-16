Диану Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порно

16 июня 2026, 15:12

SHOT: Суд отправил блогера Шурыгину под домашний арест

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Московский суд принял решение о заключении под домашний арест известной блогерши Дианы Шурыгиной. Под стражей в своем жилище она пробудет до 19 июля, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на судебные органы.