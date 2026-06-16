Диану Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порно
Московский суд принял решение о заключении под домашний арест известной блогерши Дианы Шурыгиной. Под стражей в своем жилище она пробудет до 19 июля, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на судебные органы.
Основанием для меры пресечения стало возбуждение уголовного дела по статье о незаконном распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
По данным источника, в рамках расследования 11 июня в столичной квартире Шурыгиной прошли обыски. Правоохранители изъяли всю видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемок контента для взрослых.
Отметим, что это не первое задержание блогерши. В 2024 году Шурыгина уже привлекала внимание полиции совместно со своим молодым человеком Святославом Гусевым. Тогда поводом для проверки послужили многочисленные жалобы соседей на шум и подозрительную активность в квартире. Некоторые жильцы дома высказывали предположения, что в помещении может функционировать притон интимного характера.
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