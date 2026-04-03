Заказные убийства 90-х: самые громкие нераскрытые преступления и их загадки
1990-е годы в России запомнились не только надеждами на перемены, но и ростом заказных убийств. Снайперские винтовки и пистолеты с глушителями стали обычным способом решения конфликтов, когда рынок и демократия только начинали развиваться. Хотя прошло много лет, старые уголовные дела до сих пор хранят секреты, которые шокировали страну. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Криминальная революцияВ середине 90-х в России произошла «криминальная революция». По данным правоохранительных органов, работа менеджера стала одной из самых опасных профессий, уступая лишь журналистам и милиционерам. В условиях передела собственности киллеры решали споры между финансовыми группами. Заказные убийства на фоне нефтяных конфликтов стали обычным делом. Яркий пример – серия убийств, связанных с фирмой «Нефсам». Весной 1994 года на Кутузовском проспекте убили украинского авторитета. Это произошло из-за отказа платить за услуги по отгрузке нефти. Дело, в котором фигурировали высокопоставленные банкиры, развалилось из-за нехватки улик и противоречивых показаний свидетелей. В итоге подозреваемых отпустили.
Серия громких убийствВ 90-е годы в России произошла серия громких убийств известных людей. Одним из самых резонансных случаев стало убийство Владислава Листьева, первого гендиректора ОРТ. Его застрелили 1 марта 1995 года в подъезде дома. Киллеры не забрали деньги и ценности, что указывало на заказной характер преступления. Основная версия связана с борьбой за рекламный рынок на телевидении.
20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге убили политическую деятельницу Галину Старовойтову. Ее расстреляли в подъезде дома. Это преступление раскрыли, хотя не полностью.
18 августа 1997 года в Петербурге снайпер расстрелял машину вице-губернатора Михаила Маневича. Он занимался реформами и стал первой жертвой высокого ранга в постсоветской России. Подготовка убийства отличалась профессионализмом.
Генерал и депутат Лев Рохлин погиб на своей даче. Официальная версия говорит о бытовой ссоре, но многие считают это политическим заказным убийством.
Оружие и методыПреступники в то время часто имели более современное вооружение, чем милиция. В их арсенале были автоматы Калашникова, включая румынские версии с оптическими прицелами. Пистолеты-пулеметы Agram 2000 и снайперские винтовки также использовались в преступных действиях. Толовые заряды стали неотъемлемой частью их тактики.
Убийства с дистанционными взрывными устройствами стали характерной чертой этой эпохи. Преступники действовали издалека, что снижало риск быть пойманными. Они тщательно выбирали места для установки взрывных устройств, стремясь достичь максимального эффекта.
ВозмездиеСправедливость для киллеров 90-х иногда приходит спустя десятилетия. Современные технологии, такие как дактилоскопия и анализ ДНК, позволяют раскрывать старые дела. Например, в 2022–2023 годах следователи смогли решить убийство, произошедшее ради японского магнитофона. Улики, оставленные на пепельнице в квартире жертвы в 1993 году, наконец, помогли найти виновных. Оперативники задержали двух членов одной из петербургских группировок. Эти мужчины, уже далеко не молодые, работали на стройке и комбинате. На их счету четыре убийства и два покушения, совершенные между 1996 и 2001 годами. Мотивы были типичными для того времени: конфликты между группировками, устранение свидетелей и захват бизнеса.
Эпоха лихих 90-х в прошлом, но ее последствия до сих пор дают о себе знать. Некоторые преступления остаются нераскрытыми, в то время как другие, благодаря усилиям следователей, получают новые детали спустя годы. Это показывает, что время для правосудия может быть относительным понятием.