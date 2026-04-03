Достижения.рф

Заказные убийства 90-х: самые громкие нераскрытые преступления и их загадки

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

1990-е годы в России запомнились не только надеждами на перемены, но и ростом заказных убийств. Снайперские винтовки и пистолеты с глушителями стали обычным способом решения конфликтов, когда рынок и демократия только начинали развиваться. Хотя прошло много лет, старые уголовные дела до сих пор хранят секреты, которые шокировали страну. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Криминальная революция

В середине 90-х в России произошла «криминальная революция». По данным правоохранительных органов, работа менеджера стала одной из самых опасных профессий, уступая лишь журналистам и милиционерам. В условиях передела собственности киллеры решали споры между финансовыми группами. Заказные убийства на фоне нефтяных конфликтов стали обычным делом. Яркий пример – серия убийств, связанных с фирмой «Нефсам». Весной 1994 года на Кутузовском проспекте убили украинского авторитета. Это произошло из-за отказа платить за услуги по отгрузке нефти. Дело, в котором фигурировали высокопоставленные банкиры, развалилось из-за нехватки улик и противоречивых показаний свидетелей. В итоге подозреваемых отпустили.

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Серия громких убийств

В 90-е годы в России произошла серия громких убийств известных людей. Одним из самых резонансных случаев стало убийство Владислава Листьева, первого гендиректора ОРТ. Его застрелили 1 марта 1995 года в подъезде дома. Киллеры не забрали деньги и ценности, что указывало на заказной характер преступления. Основная версия связана с борьбой за рекламный рынок на телевидении.

20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге убили политическую деятельницу Галину Старовойтову. Ее расстреляли в подъезде дома. Это преступление раскрыли, хотя не полностью.

18 августа 1997 года в Петербурге снайпер расстрелял машину вице-губернатора Михаила Маневича. Он занимался реформами и стал первой жертвой высокого ранга в постсоветской России. Подготовка убийства отличалась профессионализмом.

Генерал и депутат Лев Рохлин погиб на своей даче. Официальная версия говорит о бытовой ссоре, но многие считают это политическим заказным убийством.

Оружие и методы

Преступники в то время часто имели более современное вооружение, чем милиция. В их арсенале были автоматы Калашникова, включая румынские версии с оптическими прицелами. Пистолеты-пулеметы Agram 2000 и снайперские винтовки также использовались в преступных действиях. Толовые заряды стали неотъемлемой частью их тактики.

Убийства с дистанционными взрывными устройствами стали характерной чертой этой эпохи. Преступники действовали издалека, что снижало риск быть пойманными. Они тщательно выбирали места для установки взрывных устройств, стремясь достичь максимального эффекта.

Фото: iStock/JanisRubinss

Возмездие

Справедливость для киллеров 90-х иногда приходит спустя десятилетия. Современные технологии, такие как дактилоскопия и анализ ДНК, позволяют раскрывать старые дела. Например, в 2022–2023 годах следователи смогли решить убийство, произошедшее ради японского магнитофона. Улики, оставленные на пепельнице в квартире жертвы в 1993 году, наконец, помогли найти виновных. Оперативники задержали двух членов одной из петербургских группировок. Эти мужчины, уже далеко не молодые, работали на стройке и комбинате. На их счету четыре убийства и два покушения, совершенные между 1996 и 2001 годами. Мотивы были типичными для того времени: конфликты между группировками, устранение свидетелей и захват бизнеса.

Эпоха лихих 90-х в прошлом, но ее последствия до сих пор дают о себе знать. Некоторые преступления остаются нераскрытыми, в то время как другие, благодаря усилиям следователей, получают новые детали спустя годы. Это показывает, что время для правосудия может быть относительным понятием.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0