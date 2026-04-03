В Москве пропал 19-летний сын чемпионки Европы по борьбе Елены Егошиной
В Москве пропал 19-летний Алексей — сын четырёхкратной чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В последний раз молодого человека видели на Мичуринском проспекте, после этого его местонахождение остаётся неизвестным. Елена Егошина уже три дня ведёт поиски сына: она обратилась в полицию и привлекла к поискам волонтёров.
Спортсменка опасается за безопасность Алексея и рассчитывает на помощь жителей столицы. Друзья семьи и знакомые распространяют информацию о возможном местонахождении парня и просят всех, кто видел Алексея, сообщить об этом в полицию.
Читайте также: