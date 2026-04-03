В Москве пропал 19-летний сын чемпионки Европы по борьбе Елены Егошиной

Фото: Istock/Sandra Dombrovsky

В Москве пропал 19-летний Алексей — сын четырёхкратной чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



В последний раз молодого человека видели на Мичуринском проспекте, после этого его местонахождение остаётся неизвестным. Елена Егошина уже три дня ведёт поиски сына: она обратилась в полицию и привлекла к поискам волонтёров.

Спортсменка опасается за безопасность Алексея и рассчитывает на помощь жителей столицы. Друзья семьи и знакомые распространяют информацию о возможном местонахождении парня и просят всех, кто видел Алексея, сообщить об этом в полицию.

Ранее сообщалось, что в Таиланде неделю ищут бесследно пропавшую российскую модель фитнес-бикини и её парня-похоронщика.

Ольга Щелокова

