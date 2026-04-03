Россиянин-рецидивист забил гостя топором и закопал тело в огороде
Житель Кабардино-Балкарии убил гостя топором и несколько недель скрывал тело в земле. Подробности приводит республиканское управление МВД.
В начале марта в одном из домов 49-летний ранее судимый мужчина распивал алкоголь со знакомым. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяин взял топор и несколько раз ударил гостя обухом по голове и груди. От полученных травм 39-летний гражданин скончался на месте.
После этого злоумышленник не стал вызывать полицию и скорую помощь. Он вырыл яму на своём участке и закопал тело. Труп пролежал в земле несколько недель. Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его.
На допросе мужчина признался в содеянном и указал место захоронения. В республиканском управлении МВД сообщили, что уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд заключил подозреваемого под стражу.
Читайте также: