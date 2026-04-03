Пациенту пришлось экстренно извлекать инструмент после визита к стоматологу
В частной подмосковной клинике произошёл инцидент с крайне редкими последствиями: во время обычного приёма стоматологический бур случайно провалился в дыхательные пути мужчины.
Пациент сразу почувствовал сильную боль и был направлен в больницу для обследования. Рентген показал, что инструмент застрял в левом бронхе.
Медики Мытищинской больницы приняли решение действовать незамедлительно: любое промедление могло привести к серьёзным осложнениям, включая кровотечение или даже угрозу жизни пациента. Врачи выполняли ювелирную работу — острый бур мог повредить стенки бронха, поэтому извлекать его пришлось максимально аккуратно.
С помощью эндоскопа инструмент удалось зафиксировать и плавно извлечь, не повредив ткани. Пациент остался жив, угрозы его здоровью больше нет.
Читайте также: