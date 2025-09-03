Залитая кровью машина и клетчатая сумка: за что и как экс-полицейский убил кубанскую Дюймовочку Татьяну Магомедову

03 сентября 2025, 15:54

Фото: istockphoto / tiero

В Краснодарском крае завершились поиски 36-летней Татьяны Магомедовой, которую знакомые называли Дюймовочкой за её небольшой рост (145 см). Женщина пропала в конце августа после поездки на рынок в Усть-Лабинске. Спустя две недели стало известно: её убил 51-летний Олег Коваленко. Мужчина признался в содеянном и указал место, где спрятал тело. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».





Как пропала Татьяна Магомедова

Личность подозреваемого

Признание и версия следствия

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Как искали «женщину-дюймовочку»

«Машина была в крови. Он снял чехлы, скрутил номера на машине», — рассказали волонтеры.



«Они могли поехать по двум направлениям — в сторону Кирпильской с хуторов Железный и Агратов или дальше — в Ладожскую. Камер там нет, но 22 августа серая "Мазда" была замечена в Кирпилях. Эту местность сейчас обследуют волонтеры. Цель — найти иномарку. Надо понимать, что Коваленко — бывший полицейский, а значит, знает, как ведутся поиски людей и другие нюансы», — делился один из участников поисков.

Реакция и дальнейшее расследование

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю



«С мужем Таня развелась, воспитывала дочь одна и надолго ее ни с кем не оставляла. У мамы ее тоже проблемы со здоровьем, надо было и ей помогать. Были у нее, конечно, ухажеры. С одним недавно рассталась, он ее контролировал, шагу не давал ступить, но ушел сам», — рассказала подруга жертвы.