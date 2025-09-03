Залитая кровью машина и клетчатая сумка: за что и как экс-полицейский убил кубанскую Дюймовочку Татьяну Магомедову
В Краснодарском крае завершились поиски 36-летней Татьяны Магомедовой, которую знакомые называли Дюймовочкой за её небольшой рост (145 см). Женщина пропала в конце августа после поездки на рынок в Усть-Лабинске. Спустя две недели стало известно: её убил 51-летний Олег Коваленко. Мужчина признался в содеянном и указал место, где спрятал тело. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».
Как пропала Татьяна Магомедова21 августа Татьяна села в свою серую «Мазду» и направилась на рынок в Усть-Лабинск. По словам очевидцев, на въезде в город к ней в машину подсел высокий мужчина. Камеры зафиксировали, что автомобиль свернул к очистным сооружениям Сахарного завода, после чего телефон женщины перестал отвечать. На следующий день «Мазду» снова увидели камеры, но за рулём уже находился мужчина. Позже машину нашли в лесополосе у хутора Бураковского. Заднее сиденье автомобиля было залито кровью.
Личность подозреваемогоСледователи установили, что незнакомцем оказался Олег Коваленко, житель Усть-Лабинска. Ранее он служил в полиции, позже занимался бизнесом. Мужчина разведён, воспитывает двоих детей, живёт один. Его рост — около двух метров. В момент исчезновения Магомедовой Коваленко видели возле своего дома с большой клетчатой сумкой. Это усилило подозрения, что именно он причастен к пропаже женщины.
Признание и версия следствияПосле задержания Коваленко заявил, что лично с Магомедовой знаком не был, но общался с её отцом около 13 лет назад. По словам мужчины, в тот период у них был совместный бизнес, и отец Татьяны якобы задолжал ему крупную сумму. Коваленко признался, что случайно увидел женщину на рынке и решил отомстить через неё.
Он попросил подвезти его, представившись знакомым семьи. На выезде из города мужчина вынудил женщину съехать с дороги и нанёс ей несколько ножевых ударов. Тело он спрятал, а автомобиль перегнал в лес, чтобы замести следы.
Следователи отмечают, что убийца не забрал ценные вещи и телефон женщины — напротив, он выбросил их. Это подтверждает, что мотивом могла быть именно месть, а не корысть.
Как искали «женщину-дюймовочку»Почти две недели волонтёры и полиция прочёсывали леса и окрестности Усть-Лабинска. Камеры фиксировали передвижения автомобиля Магомедовой, но саму женщину обнаружить не удавалось.
«Машина была в крови. Он снял чехлы, скрутил номера на машине», — рассказали волонтеры.Местные жители сообщали, что Коваленко мог скрываться в лесополосе неподалёку.
«Они могли поехать по двум направлениям — в сторону Кирпильской с хуторов Железный и Агратов или дальше — в Ладожскую. Камер там нет, но 22 августа серая "Мазда" была замечена в Кирпилях. Эту местность сейчас обследуют волонтеры. Цель — найти иномарку. Надо понимать, что Коваленко — бывший полицейский, а значит, знает, как ведутся поиски людей и другие нюансы», — делился один из участников поисков.
В итоге мужчина действительно скрывался в лесополосе неподалёку. Однако, когда закончилась еда, он вернулся домой за продуктами и был задержан оперативниками. На допросе Коваленко полностью признал вину и указал место, где закопал тело Татьяны.
Реакция и дальнейшее расследованиеСейчас Олегу Коваленко готовят обвинение по статье «Убийство». Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. В Следственном комитете отмечают, что мотив преступления ещё предстоит окончательно установить.
Основная версия — месть за давний денежный конфликт с семьёй Магомедовой.
«С мужем Таня развелась, воспитывала дочь одна и надолго ее ни с кем не оставляла. У мамы ее тоже проблемы со здоровьем, надо было и ей помогать. Были у нее, конечно, ухажеры. С одним недавно рассталась, он ее контролировал, шагу не давал ступить, но ушел сам», — рассказала подруга жертвы.
Жители Усть-Лабинска называют произошедшее трагедией и признаются: никто не ожидал, что бывший полицейский и местный предприниматель окажется причастен к столь жестокому преступлению.