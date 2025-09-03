В Амурской области обрушился мост, село Светильное отрезано от трассы
Мост рухнул после проезда перегруженного грузовика в Амурской области
В Амурской области обрушился автомобильный мост через реку Большая Пера, полностью перекрыв движение между сёлами Светильное и Селеткан.
Как сообщает SHOT, инцидент произошёл около 13:20 по московскому времени.
По предварительной информации, мост не выдержал вес перегруженного грузовика, что и стало причиной обрушения. Сейчас на месте работают специалисты.
Проезд в сторону села Светильное оказался полностью заблокирован, альтернативных маршрутов объезда нет.
В населённом пункте проживают 95 человек, а в соседнем Селеткане — 376.
