В Забайкалье бытовая химия стала причиной смерти грудного ребёнка

03 сентября 2025, 14:37

В Забайкалье годовалая девочка погибла от химических ожогов

Фото: Istock/izzzy71

В Забайкальском крае 1 сентября произошёл инцидент, в результате которого погибла годовалая девочка. По предварительной информации, ребёнок получил химический ожог. Подробности сообщает КП-Иркутск.