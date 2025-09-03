В Забайкалье бытовая химия стала причиной смерти грудного ребёнка
В Забайкальском крае 1 сентября произошёл инцидент, в результате которого погибла годовалая девочка. По предварительной информации, ребёнок получил химический ожог. Подробности сообщает КП-Иркутск.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Травмы могли быть получены в результате контакта с едким химическим веществом, предположительно, бытовым средством «Белизна». У ребёнка были зафиксированы ожоги и травмы головы, однако других подробностей не приводится.
В рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия, включая допросы и судебно-медицинскую экспертизу. Изучаются условия жизни семьи. По имеющимся сведениям, в семье воспитывается также 3-летний мальчик, который сейчас находится с родителями. Ход проверки контролируется руководством следственного управления. В работе участвует краевая прокуратура.
